Virada Cultural de São Paulo terá 20 tendas para acolhimento

Segundo Célia Santana, secretária de Direitos Humanos da cidade, "teremos vans de apoio às mulheres e de outras coordenações da SMDHC atuando em concordância com o Protocolo "Não Se Cale" e equipes de profissionais especializados, com psicólogas e assistentes sociais, oferecendo suporte imediato a vítimas de violência, além de orientação jurídica e encaminhamento para a rede de proteção".

"É importante que o público se sensibilize com essa questão da violência de gênero e também nos procure para avisar sobre situações em que a mulher, por exemplo, esteja em situação de vulnerabilidade. Prevenir faz muita diferença. Estaremos lá para ouvir, acolher e orientar", afirmou a fundadora e CEO da organização Livre de Assédio, Ana Addobbati.

OAB-SP

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de São Paulo, também vai promover uma ação contra assédio na Virada, nas mesmas tendas da prefeitura e da Livre de Assédio. Advogadas voluntárias estarão prestando atendimento jurídico gratuito a mulheres que forem importunadas no evento.

O serviço da OAB-SP vai funcionar das 16h do dia 24 às 18h do dia 25, com horários de acordo com a agenda de shows e demais atividades.

Além da estrutura presencial também haverá atendimento remoto, com plantão jurídico online para esclarecimento de dúvidas. Por meio de um QR Code, as vítimas poderão acessar o formulário que ficará visível em cartazes espalhados por diferentes pontos da festa.

Durante o evento, além das Vans de Apoio, a população contará com canais de denúncia ágeis, como os telefones disque 100 e 180.

Locais das tendas de atendimento

Vale do Anhangabaú - Centro - Anhangabaú

República - Centro - Praça da República

Largo do Arouche - Centro - Largo do Arouche, 150 - Centro

Sé - Centro - Praça da Sé, 111 (Ocupação Revelando)

Vila Albertina (Freguesia do Ó) - Norte - Av. Miguel Conejo, 1718 - V. Albertina

Parada Inglesa - Norte - Av. Luiz Dumont Villares, 1556 - Jd. São Paulo

Belém - Leste - Largo São José do Belém, 109-57 - Belenzinho

São Miguel Leste - Av. Dep. José Aristodemo Pinotti, 20 - Cd. Nova São Miguel

Sapopemba - Leste - Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547-3549 - Cj. Hab. Teotônio

Itaquera - Leste - Av. Nagib Farah Maluf, s/n - Cj. Residencial Bonifácio

Guaianases - Leste - Av. Ribeirão Itaquera, 67 - V. Princesa Isabel

Cidade Tiradentes - Leste - R. Inácio Monteiro, 6900 - Cj. Hab. Sítio Conceição

Butantã - Oeste - Av. Pirajussara, 4122 - Inst. Previdência

Parelheiros - Sul - R. Teresinha do Prado de Oliveira, 100 - Jd. Nova Parelheiros

Campo Limpo - Sul - R. Dr. Joviano Pacheco de Aguiar, 30 - Jd. Bom Refugio

Heliópolis/Ipiranga - Sul - Av. Almirante Delamare, 1337-1335, V. Heliópolis

Cidade Ademar - Sul - R. do Campo, 118 - Cidade Júlia

M'Boi Mirim - Sul - Av. Luiz Gushiken, 500 - Jd. Vergueiro

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia