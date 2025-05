Vídeo mostra som da implosão do submarino Titan: "O que foi esse estrondo?"

Um vídeo até então inédito para o público mostra o aparente som de quando o submersível Titan implodiu, em 18 de junho de 2023, ao tentar explorar destroços do Titanic no Oceano Atlântico Norte.

O que aconteceu

Imagens foram divulgadas ontem pelo Conselho de Investigação da Marinha dos EUA. Nele vemos Wendy Rush e Gary Foss, da equipe de comunicações e rastreamento do Titan, monitorando dados na cabine do piloto do navio de apoio Polar Prince, perto do local do naufrágio do Titanic.

Acredita-se que um som abafado aos 24 segundos do vídeo seja da implosão do submersível atingindo a superfície do oceano. Esse som, semelhante ao de uma porta de carro batendo ao fechar, foi depois correlacionado com o momento da perda de comunicações e rastreamento do veículo.

"O que foi esse estrondo?" Essa foi a frase dita por Rush — cujo marido Stockton fundou a OceanGate, a empresa que construiu o Titan — para Foss ao ouvir o som.

Naquele momento, o submarino havia atingido cerca de 3.300 metros de profundidade e descendo há 90 minutos. Depois disso a equipe de apoio recebeu uma mensagem do submarino dizendo que havia perdido dois pesos. No entanto, um especialista em oceanografia disse à CNN que a mensagem pode ter sido enviada pouco antes da implosão, mas devido a um atraso só foi vista pelo navio de apoio depois do incidente.

Seis segundos após essa mensagem, o navio de apoio perdeu contato com o submarino. Isso de acordo com o cronograma traçado pelas autoridades que investigam a tragédia.

Relembre o caso do Titan

O submersível Titan submergiu na manhã de 18 de junho de 2023. Os turistas queriam ver os destroços do Titanic, localizado no Atlântico Norte.

O barco de apoio na superfície, o quebra-gelo Polar Prince, perdeu contato com ele cerca de uma hora e 45 minutos mais tarde, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

Um piloto e quatro passageiros faziam parte da expedição. São eles: Stockton Rush, presidente da OceanGate; o bilionário Hamish Harding; Shahzada e Suleman Dawood, um empresário paquistanês e seu filho; e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e considerado um dos maiores especialistas do naufrágio do Titanic.

O submersível foi dado como desaparecido a cerca de 700 quilômetros ao sul de São João da Terra Nova, capital da província canadense de Terra Nova e Labrador, segundo as autoridades canadenses, na área onde ocorreu o naufrágio do Titanic, em 1912.

Em 22 de junho, após buscas, foi confirmado que todos os ocupantes do Titan morreram. A informação foi confirmada pela OceanGate, empresa que promove a expedição até o Titanic, e pela Guarda Costeira dos Estados Unidos na tarde de hoje.