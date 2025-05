Vendas de novas moradias nos EUA têm alta inesperada em abril

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias unifamiliares nos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em abril, uma vez que as construtoras baixaram os preços para atrair compradores, mas o aumento das taxas hipotecárias e uma perspectiva econômica incerta continuam pesando no mercado imobiliário.

As vendas de casas novas aumentaram 10,9%no mês passado, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 743.000 unidades, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

O ritmo de vendas de março foi revisado para baixo, para uma taxa de 670.000 unidades, em comparação com 724.000 unidades informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de casas novas, que representam cerca de 14% das vendas de casas nos EUA, cairiam para uma taxa de 693.000 unidades.

(Reportagem de Lucia Mutikani)