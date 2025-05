US Steel: Trump sabe como conseguir o melhor acordo para o país

A US Steel afirmou nesta sexta-feira, 23, através de um comunicado, que considera o presidente dos EUA, Donald Trump, um "líder ousado e um homem de negócios", que sabe como conseguir o melhor acordo para o país, para os trabalhadores americanos e para a manufatura.

"A US Steel continuará sendo americana e cresceremos mais e mais fortes por meio de uma parceria com a Nippon Steel que trará investimentos maciços, novas tecnologias e milhares de empregos nos próximos quatro anos", pontuou a nota.

A gigantes do setor de aço também agradeceu a liderança e a atenção pessoal de Trump em relação ao futuro de milhares de trabalhadores siderúrgicos.

Mais cedo, o presidente americano afirmou que a US Steel continuaria sediada nos EUA e que firmará uma parceria comercial com a japonesa Nippon Steel para gerar US$ 14 bilhões à economia do país.