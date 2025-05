UE adia regras de negociação bancária pela segunda vez, em espera por medidas dos EUA

A União Europeia (UE) adiará novamente a implementação de regras globais mais rígidas para as operações de negociação bancária, enquanto o bloco busca nivelar o campo de atuação para os credores europeus, em meio à espera da desregulamentação prometida pelo presidente americano Donald Trump nos EUA.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, anunciou que adiará a aplicação da chamada Revisão Fundamental da Carteira de Negociação para os bancos em um ano, até janeiro de 2027. É a segunda vez que as regras - que impõem restrições aos requisitos de capital e relatórios dos bancos e visam reformular a forma como gerenciam o risco de negociação - são adiadas.

A UE implementou a maioria das regras que fazem parte do pacote de reformas de Basileia III. Introduzidas em 2017, essas regulamentações bancárias internacionais foram elaboradas pelo Comitê de Basileia em resposta à crise financeira de 2008 para aprimorar e padronizar a forma como os bancos mensuram o risco e testam sua capacidade de resistir a choques.

As reformas enfrentaram oposição dos bancos americanos, o que levou o Federal Reserve (Fed) a suavizá-las. Elas podem ser ainda mais diluídas ou abandonadas pelo novo governo Trump, dada sua posição sobre a desregulamentação.

O Reino Unido também adiou sua versão do pacote em janeiro para dar mais tempo aos EUA para esclarecer sua nova abordagem.

"A Comissão permanece vigilante para preservar a competitividade dos bancos da UE com atuação internacional", disse o porta-voz da comissão, Olof Gill, em um comunicado na sexta-feira (23).

A região abriga o BNP Paribas e o Deutsche Bank, cujas mesas de negociação de bancos de investimento podem ficar em desvantagem em relação aos seus concorrentes americanos se tiverem que cumprir as regras antes de seus pares do outro lado do Atlântico. Fonte: Dow Jones Newswires