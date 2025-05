Ucrânia confirma o início de uma troca de prisioneiros em larga escala com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmou nesta sexta-feira (23) que seu país repatriou 390 pessoas na primeira fase de uma troca de prisioneiros em larga escala com a Rússia, que durará vários dias.

"A primeira fase do acordo de troca '1.000 por 1.000' foi concluída" com a repatriação de "390 pessoas", disse ele no X. "Esperamos que a troca continue no sábado e no domingo", acrescentou Zelensky.

