Tuchel anuncia convocados da Inglaterra com volta de Ivan Toney

O técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, surpreendeu nesta sexta-feira (23) ao convocar o atacante Ivan Toney, jogador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, para as partidas da Data Fifa de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Andorra e um amistoso contra Senegal.

O atacante de 29 anos, que tem sido apontado como alvo de vários grandes clubes ingleses, deixou o Brentford após a última temporada para se juntar ao Al-Ahli, onde marcou 22 gols em 29 partidas em todas as competições.

Não convocado desde a Euro-2024, ele se beneficia da ausência de Marcus Rashford, lesionado no final da temporada.

O ponta Phil Foden, que não tem apresentado um grande desempenho no Manchester City, não foi convocado.

Entre as novidades, o zagueiro Trevoh Chalobah, de 25 anos, foi convocado pela primeira vez após uma temporada bem sucedida no Crystal Palace e depois no Chelsea.

A Inglaterra joga pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Andorra em 7 de junho, antes de receber Senegal em um amistoso três dias depois.

--- Lista de convocados da Inglaterra:

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Burnley, 2ª div.)

Defensores: Reece James (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Trevoh Chalobah (Chelsea), Levi Colwill (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Kyle Walker (AC Milan/ITA), Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Atlético de Madrid/ESP), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Ajax/HOL), Curtis Jones (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacantes: Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli/KSA), Ollie Watkins (Aston Villa), Harry Kane (Bayern de Munique/ALE)

