Trump: US Steel fica nos EUA e parceria com Nippon Steel vai gerar US$ 14 bi à economia do país

São Paulo 23/05/2025 16h46 A United States Steel (US Steel) continuará sediada nos Estados Unidos, afirmou o presidente norte-americano, Donald Trump, nesta sexta-feira, 23. Em publicação na Truth Social, Trump destacou que a decisão foi tomada "após muita consideração e negociação". O republicano também anunciou que a US Steel firmará uma parceria comercial com a japonesa Nippon Steel. Segundo Trump, a aliança entre as duas empresas "criará pelo menos 70.000 empregos e adicionará US$ 14 bilhões à economia dos EUA". O presidente dos EUA informou que "a maior parte desse investimento ocorrerá nos próximos 14 meses". Na publicação, Trump enfatizou que suas políticas tarifárias foram decisivas para garantir o retorno da produção nacional de aço, afirmando que "minhas políticas tarifárias garantirão que o aço volte a ser, para sempre, feito nos EUA." Além disso, Trump anunciou sua participação em um evento na fábrica da US Steel em Pittsburgh, marcado para 30 de maio, onde pretende celebrar o acordo.