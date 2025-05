Trump recomenda tarifa fixa de 50% na União Europeia, a partir de 1º de junho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou nesta sexta-feira, 23, em publicação na Truth Social, que uma tarifa fixa de 50% seja aplicada contra a União Europeia (UE), a partir de 1º de junho, já que o bloco, que segundo o republicano foi formado com o objetivo principal de tirar vantagem dos americanos no comércio, "tem sido difícil de lidar".

"Nossas discussões com eles União Europeia não estão levando a lugar nenhum", escreveu, ao mencionar que as barreiras comerciais europeias, manipulações monetárias e "processos injustos" contra empresas americanas, entre outros, levaram a um déficit comercial com os EUA de mais de US$ 250 milhões por ano.

Na mensagem, Trump reiterou que, se um produto for construído ou fabricado nos Estados Unidos, ele estará isento de tarifas.