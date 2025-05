Trump recomenda tarifa de 50% contra União Europeia a partir de 1º de junho

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que recomenda uma tarifa direta de 50% sobre produtos da União Europeia a partir de 1º de junho, afirmando que a UE tem sido difícil de lidar em termos comerciais.

"A União Europeia, que foi formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no COMÉRCIO, tem sido muito difícil de lidar", disse Trump no Truth Social. "Nossas discussões com eles não estão levando a lugar algum!"

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)