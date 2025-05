Trump aprova parceria entre US Steel e Nippon Steel

A aguardada aliança entre as gigantes do aço US Steel e Nippon Steel recebeu a aprovação do presidente Donald Trump, que anunciou, nesta sexta-feira, uma "parceria planejada" entre o grupo americano e a concorrente japonesa, interessada há meses em sua compra.

A autorização de Trump fez a ação da empresa americana disparar, diante da expectativa de encerrar a saga sobre a propriedade estrangeira de um ativo nacional-chave.

"Tenho orgulho em anunciar que, depois de muita ponderação e negociação, a US Steel VAI PERMANECER nos Estados Unidos e manter sua sede na grande cidade de Pittsburgh", publicou o presidente americano na rede Truth Social.

"Esse será um acordo planejado entre a United States Steel e a Nippon Steel que criará pelo menos 70.000 empregos e adicionará US$ 14 bilhões à economia dos Estados Unidos. A maior parte desse investimento vai acontecer nos próximos 14 meses", acrescentou Trump.

As duas empresas celebraram a notícia em comunicados separados. A Nippon Steel aplaudiu o que chamou de "ação ousada" de Trump e acrescentou que compartilha do "compromisso do governo com a proteção dos trabalhadores americanos, a indústria siderúrgica americana e a segurança nacional".

A US Steel elogiou a liderança de Trump e ressaltou que vai continuar sendo americana e se expandindo, graças ao grande investimento que a Nippon fará nos próximos quatro anos como parte do acordo.

Nem a Casa Branca nem as empresas divulgaram os detalhes da aliança. Trump fez o anúncio minutos antes do fechamento de Wall Street, onde a ação da US Steel subiu 21,61%, aos US$ 52,17.

No começo de abril, o presidente americano havia iniciado um processo para revisar a proposta de compra da US Steel, que seu antecessor Joe Biden havia bloqueado.

O anúncio de Trump encerra uma saga que começou em dezembro de 2023, quando a US Steel e a Nippon Steel anunciaram um projeto de fusão de US$ 14,9 bilhões. Mas o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS), responsável por avaliar o impacto na segurança nacional, não chegou a um consenso.

Biden acabou bloqueando a operação semanas antes de deixar a Casa Branca, alegando motivos de segurança. Durante a campanha eleitoral, Trump afirmou que a U.S. Steel deveria permanecer sob bandeira americana.

Consultado pela AFP, o sindicato USW, que representa os funcionários da US Steel, declarou que não poderia "especular" sobre o impacto do anúncio de Trump sem ter detalhes do acordo. "Nossa preocupação continua sendo que a Nippon Steel, uma empresa estrangeira com histórico de violação das nossas leis comerciais, possa reduzir ainda mais a nossa capacidade metalúrgica e colocar em risco milhares de empregos", disse o presidente do sindicato, David McCall.

