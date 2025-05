Trump ameaça impor à Apple tarifa de 25% para iPhones fabricados fora dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira, 23, impor tarifas à Apple se a gigante de tecnologia americana continuar fabricando iPhones em outros países fora dos EUA.

"Há muito tempo informei Tim Cook, da Apple, que espero que os iPhones a ser vendidos nos Estados Unidos da América sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos, não na Índia ou em qualquer outro lugar", publicou Trump na rede Truth Social, referindo-se ao CEO da Apple. "Se não for esse o caso, a Apple deverá pagar tarifa de pelo menos 25% aos EUA", acrescentou.

Segundo reportagem do jornal britânico Financial Times, a Apple pretende seguir adiante com planos de ampliar a produção de iPhones na Índia, apesar de exigências de Trump de que a empresa transfira suas operações para os EUA.