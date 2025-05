Trump acredita que propostas da UE não são de boa qualidade, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, acredita que as propostas da União Europeia (UE) não são de boa qualidade, o que o motivou a sugerir uma tarifa fixa de 50% contra o bloco europeu. Em entrevista para a Fox News nesta sexta-feira, Bessent disse que a ação do republicano "é uma resposta ao ritmo de tarifas da UE".

"Esperamos que isso tarifa inflame a União Europeia, eles tem um problema de ação coletiva", afirmou o secretário, ao mencionar que, com exceção da UE, as negociações para acordos com outros países "estão caminhando bem".

Bessent comentou que muitos países da Ásia chegaram com "ótimas propostas de negócios" e que os EUA estão "muito avançados" em relação à Índia.

Sobre a fala de Trump sobre a Apple, o secretário afirmou que o presidente quer trazer de volta aos EUA a indústria e gostaria que a gigante americana de tecnologia "ajudasse o país a melhorar a cadeia de fornecimento de semicondutores".

Bessent também citou que não espero que o Senado faça muitas mudanças no "grande e lindo projeto de lei".