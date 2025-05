Tanure faz oferta pelo controle da Braskem

SÃO PAULO (Reuters) - A Novonor recebeu proposta não vinculante de fundo detido pelo empresário Nelson Tanure para aquisição do controle da Braskem, informou a petroquímica em fato relevante na noite desta sexta-feira.

A Braskem havia solicitado esclarecimentos à Novonor -- sua controladora -- sobre o assunto após notícias relacionadas à oferta circularem na imprensa.

Segundo o comunicado da Braskem, com a transferência das ações, o fundo responsável pela proposta -- Petroquímica Verde -- pretende se tornar titular indireto de participações societárias que representam o controle da Braskem.

O acordo tem obrigação de exclusividade para a negociação dos termos e condições da proposta, acrescentou.

"Nosso compromisso é com o longo prazo, com a indústria nacional e com a construção de uma Braskem ainda mais forte", disse Tanure em nota à imprensa, logo após o comunicado da Braskem ser divulgado ao mercado.

A Novonor, antiga Odebrecht, tem 50,1% do capital votante da petroquímica.

O conglomerado vem tentando vender sua fatia na Braskem há anos, mas fracassou repetidamente em fechar um acordo, apesar de negociações com a Adnoc, de Abu Dhabi, a LyondellBasell, a Unipar Carbocloro e a J&F.

O jornal O Globo foi o primeiro a noticiar a oferta de Tanure mais cedo nesta sexta-feira, levando as ações da Braskem a subirem mais de 9% no pregão da bolsa paulista. Foi a maior variação positiva do Ibovespa, que encerrou em alta de 0,4%.

A Reuters confirmou, com base em fontes, que o empresário havia assinado um termo de entendimento nesta tarde para a aquisição dos papéis da petroquímica pertencentes à Novonor.

O acordo ainda precisa da aprovação da Petrobras, que possui 47% do capital votante da Braskem. Procurada pela Reuters, a estatal não quis comentar.

Na nota, Tanure afirmou que "não há futuro promissor para a Braskem sem uma atuação conjunta, construtiva e duradoura ao lado da Petrobras".

Ele também disse que, superado o desafio de alcançar um acordo com os principais credores da Braskem, há "três frentes centrais" a se concentrar esforços.

"A primeira é a solução definitiva para o grave problema em Alagoas -- condição indispensável para destravar valor", disse. "A segunda está relacionada à sua trajetória de crescimento: a transformação do polo de Camaçari, na Bahia, em um centro de inovações da petroquímica verde no Brasil, e a potencialização do polo do Rio de Janeiro, em parceria com a Petrobras, para o aproveitamento sustentável do gás do pré-sal".

Por fim, o empresário acrescentou que "a construção de um plano consistente de redução da alavancagem será essencial para fortalecer a estrutura de capital da Braskem".

Tanure, conhecido por investir em empresas em processo de reestruturação, é um dos principais acionistas de companhias como a distribuidora de energia Light, a petrolífera Prio e a construtora Gafisa.

(Reportagem de Luciana Magalhães; texto de Patricia Vilas Boas)