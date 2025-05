Suspeito de receber dinheiro de sequestro em petshop do Morumbi é preso

A Polícia de São Paulo prendeu na quinta-feira, 22, um homem suspeito de envolvimento no sequestro de uma mulher, de 45 anos, no Morumbi, zona sul da capital paulista. O caso aconteceu em março.

A vítima fazia compras de produtos para seu cachorro em um petshop localizado na Avenida Giovanni Gronchi, quando foi rendida por dois criminosos dentro do estacionamento. A dupla estacionou o veículo ao lado do dela e a abordou quando ela guardava as compras no seu carro.

A mulher ficou por três horas sob o domínio dos bandidos, que a ameaçaram e a extorquiram. Foram feitas transferências bancárias e usaram cartões de crédito em uma máquina que os próprios sequestradores portavam.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o suspeito detido era o responsável por receber esse dinheiro da extorsão. A prisão foi realizada por policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O nome do criminoso não foi informado e, por esse motivo, não foi possível localizar a sua defesa.

"O criminoso foi identificado como o destinatário das transferências bancárias que a vítima foi obrigada a realizar na época do crime. O indiciado foi detido em cumprimento de um mandado de prisão temporária e permaneceu à disposição da Justiça", informou a pasta.

Durante o sequestro, o marido da vítima conseguiu rastrear o celular da esposa e informou a localização aos policiais militares - que já haviam sido acionados por testemunhas que estavam no estacionamento. Os agentes começaram a perseguir os criminosos pelas ruas da região do Capão Redondo.

Na rua Pierre Patel, no Jardim Ângela, na zona sul, os bandidos foram localizados e abordados pelos policiais. De acordo com a SSP-SP, os sequestradores desobedeceram a ordem e um deles teria ameaçado sacar uma arma.

Os policiais, então, atiraram na direção de um dos suspeitos, de 28 anos, que foi atingido. Ele foi levado ao Hospital do M’Boi Mirim, mas não resistiu. A arma que ele usava era um simulacro, conforme a SSP-SP informou na época.

O outro suspeito conseguiu fugir. Questionada se esse outro indivíduo ainda está foragido, a secretaria não respondeu até a publicação do texto.

Após a perseguição e a fuga de um dos criminosos, a vítima foi resgatada pelos policiais. O caso foi registrado como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa pelo 47.º Distrito Policial (Capão Redondo).