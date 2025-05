Stournaras prevê mais um corte de juros pelo BCE em junho e depois pausa, segundo a mídia grega

ATENAS (Reuters) - O Banco Central Europeu deve reduzir as taxas de juros da zona do euro mais uma vez em junho e depois fazer uma pausa, disse o membro do BCE Yannis Stournaras em comentários publicados no site de um jornal grego nesta sexta-feira.

O BCE cortou as taxas de juros pela sétima vez em um ano no mês passado e alertou que o crescimento econômico sofrerá um grande impacto das tarifas dos EUA, reforçando as apostas de um afrouxamento monetário ainda maior nos próximos meses.

"Acredito que reduziremos as taxas de juros mais uma vez em junho e, em seguida, vejo uma pausa", disse Stournaras, presidente do banco central da Grécia, ao Kathimerini.

Ecoando sua opinião, o chefe do banco central finlandês, Olli Rehn, também disse ao Kathimerini: "Estamos aplicando o pensamento orientado por dados. Portanto, se os dados que estão chegando e a análise macroeconômica confirmarem a perspectiva atual de estabilização da inflação e de um crescimento moderado, a resposta apropriada em junho seria continuar o afrouxamento monetário e reduzir as taxas de juros."

"Depois de junho, vamos continuar no caminho da tomada de decisão baseada em dados em todas as reuniões, especialmente porque nos encontramos sob as nuvens de incerteza generalizada devido à geopolítica e às guerras comerciais", acrescentou Rehn.

(Reportagem de Angeliki Koutantou)