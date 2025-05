'Há parlamentares atuando como lobistas', diz relatora da CPI das Bets

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) acusa outros senadores e deputados federais de interferirem na CPI das Bets para prejudicar seu trabalho como relatora.

O que aconteceu

Para Thronicke, o setor de apostas já interfere diretamente na política. A senadora disse ao UOL que pediu à Polícia Federal reforço na sua segurança e declarou que sua integridade física, de sua família e a de sua equipe estão sob ameaça por parte de quem se beneficia com as casas de apostas.

"Não posso falar quem são, se não acordo com a boca cheia de formiga", disse. A declaração, dita durante uma live no Instagram, foi debatida na sessão da CPI na última quarta-feira.

Thronicke suspeita que "cerca de cinco parlamentares estão atuando como lobistas do setor de apostas". Questionada pela reportagem, ela não revelou os nomes, mas disse que tenta convocar empresários para depor e seus colegas encontram maneiras para evitar que os representantes das bets compareçam.

"Essa história de que pode acordar com a boca cheia de formiga é muito grave", respondeu o senador Eduardo Girão (Novo-CE). Ele afirmou, durante a sessão, que acionou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AM), para alertá-lo sobre as ameaças feitas à Thronicke. "É importante que a senhora oficialize isso, estamos na mesma vala aqui e precisamos dormir com tranquilidade."

Senadores pressionam Thronicke a revelar nomes que a ameaçaram. "Eu nunca ameacei ninguém", respondeu o presidente da CPI, o senador Dr. Hiran (PP-RR), que foi questionado em seguida por Girão se ele respondia pelos 80 senadores. Não houve resposta.

Temos que chamar os donos das bets, eles são os maiores causadores de tudo isso. Se tem chantagem de algum senador, que [Soraya] acione o Conselho de Ética.

Izalci Lucas (PL-DF), senador

Nós convocamos [empresários responsáveis pelas bets], mas alguns conseguiram habeas corpus para nem vir.

Dr. Hiran (PP-RR), senador e presidente da CPI das Bets

A questão é realmente de Conselho de Ética. Eu não vou falar nome de absolutamente ninguém [responsável pelas ameaças], mas eu sei de onde vêm os tiros contra mim.

Soraya Thronicke (Podemos-MS), senadora e relatora da CPI das Bets

Relatório deve pedir indiciamento de empresários

Desde que assumiu a relatoria, Thronicke já teve mais de 40 convocações aprovadas. Ela é relatora desde novembro do ano passado. A CPI apura a crescente influência dos jogos virtuais de apostas e a possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro.

Entre os depoimentos colhidos pela CPI estão o de algumas celebridades das redes sociais. É o caso da apresentadora Virgínia Fonseca, do influencer Rico Melquíades e do padre Patrick Fernandes, que foi convidado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Na lista de convocados por Soraya estão 27 representantes de sites de apostas como Sportingbet, Pixbet e Blaze. Nenhum deles, no entanto, compareceu à CPI.

Empresários devem ter pedidos de indiciamento, mesmo se não forem ouvidos. O documento levará em conta os depoimentos colhidos pelo presidente da CPI, Hiran Gonçalves, e denúncias recebidas pelo gabinete da senadora. "Tenho subsídios, não preciso de todas as provas", disse ela ao UOL.