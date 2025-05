Sistema meteorológico de aeroporto estava inoperante durante acidente na Califórnia

O sistema meteorológico do aeroporto próximo ao local onde um avião particular caiu no sul da Califórnia nesta quinta-feira (22) estava fora de serviço, informaram os investigadores.

O Cessna 550 estava a caminho do Aeroporto Executivo Montgomery-Gibbs, em San Diego, mas caiu em um bairro próximo na madrugada de ontem, com seis pessoas a bordo, segundo autoridades.

O investigador da Junta Nacional de Segurança do Transporte (NTSB) Dan Baker disse hoje que o sistema meteorológico do aeroporto de destino "estava inoperante na hora do acidente, devido a uma falha de energia não relacionada".

O piloto do Cessna recebeu informações meteorológicas de uma base militar a 6,4 km do aeroporto, acrescentou Baker. Algumas luzes da pista de pouso do Montgomery-Gibbs também apresentavam problemas, comentou.

Baker ressaltou que a investigação ainda está em sua fase inicial e que é cedo para tirar conclusões. "O piloto não reportou nenhum problema à torre de controle, nem declarou emergência."

O Departamento Médico-Legal de San Diego ainda não emitiu um boletim oficial com o saldo do acidente, mas estima-se que todos os ocupantes do avião tenham morrido. Um deles foi identificado como Dave Shapiro, músico que fundou a empresa Sound Talent Group (STG) em San Diego.

Segundo a STG, outros dois membros de sua equipe estavam no voo e morreram. Não houve mortos em terra, mas oito pessoas ficaram feridas.

O relatório preliminar sobre o acidente deve ficar pronto dentro de um mês, indicou Baker.

pr/db/lb

© Agence France-Presse