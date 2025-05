Agachamento sem medo: legging da Lupo é confortável e não mostra calcinha

Quem faz musculação ou pratica atividade física sabe que é importante investir em boas roupas para fazer exercícios. Além de dar mais liberdade de movimento, roupas esportivas certas podem ajudar no desempenho e até evitar constrangimentos, como possíveis transparências durante a atividade física.

Decidi investir e testar a calça legging Max, da Lupo, para saber se além do conforto, ela também pode ser usada sem medo de mostrar demais. Confira abaixo a minha avaliação:

O que gostei

Legging da Lupo é confortável e não marca Imagem: Arquivo Pessoal

Tecido macio e confortável. A calça é confeccionada em poliamida (96%) com elastano (4%), que dá um pouco de elasticidade para a peça. Na prática, a legging se ajusta bem ao corpo e tem tecido macio e confortável. Ela é daquelas roupas que você veste e não incomodam. Além disso, a legging quase não possui costuras, o que contribui para dar mais conforto.

Não acumula suor. O tecido também favorece a evaporação do suor. Testo essa legging há alguns meses para ir à academia e em nenhum momento houve marcas de suor, ao contrário do que acontece com outras calças que possuem algodão em sua composição. Mesmo nos dias mais quentes ou após treinos aeróbicos, como escada, percebi que ela não acumula suor.

Cós possui faixas de silicone Imagem: Arquivo Pessoal

Não enrola. O cós da legging é largo e acompanha a curvatura da cintura, o que traz conforto durante a prática da atividade física. Na parte de trás, a peça possui faixas de silicone que aumentam a aderência ao corpo. Além disso, o silicone evita que o cós enrole ou que a calça desça durante o agachamento, por exemplo.

Modela o corpo, sem transparência. A legging possui alguns detalhes na lateral que ajudam a modelar o corpo. Essa calça também pode ser usada sem medo durante a musculação. Ao fazer agachamentos, por exemplo, ela não fica transparente. Além disso, o tamanho é fiel às medidas que estão nos sites de compras.

Não marca a perna. A barra da calça fica bem justa ao corpo. Apesar da compressão, ela não aperta e, após o uso, o corpo não fica marcado como muitas vezes acontece com outros modelos.

É opção custo-benefício. Considero que essa legging tem um preço atrativo diante da qualidade apresentada.

Pontos de atenção

Precisa de lavagem à mão. A legging, segundo a fabricante, deve ser lavada somente à mão, e assim tenho feito desde que a comprei. Portanto, ela pode ser menos prática, já que não dá para apenas jogar na máquina de lavar roupas.

O que mudou para mim

Além da questão do conforto, acabou aquela preocupação de fazer agachamento ou outro exercício e ficar com medo de a calcinha marcar ou até mesmo aparecer devido à transparência. Com essa legging, faço os exercícios com a certeza de que nada está aparecendo.

Para quem eu indico

A calça legging Max, da Lupo, é uma opção versátil e pode ser usada em várias modalidades, desde uma simples caminhada até por quem gosta de correr e fazer musculação.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.