Testamos: batom líquido Maybelline dura o dia inteiro sem transferir tinta

Disponível em 18 tons para atender aos mais variados gostos e necessidades, o batom líquido Super Stay Vinyl Ink, da Maybelline, realmente faz jus ao hype no TikTok e às milhares de avaliações positivas que possui na Amazon.

Com fórmula vegana, promessa de longa duração (até 16 horas) e efeito espelhado, é um produto interessante para quem tem uma rotina agitada e não quer se preocupar com o retoque do batom ao longo do dia. Eu experimentei a cor Cheeky (35), um rosa queimado quase nude, e abaixo conto como foi a experiência.

O que eu gostei

Aplicação. É preciso agitar o batom por cinco segundos antes de usar. Levemente curvo e flexível, o aplicador é fácil de manusear e permite um preenchimento perfeito dos lábios.

Textura. Embora ache o resultado lindo, não sou muito fã de batons com acabamento matte por não gostar da sensação de lábios secos. No entanto, o efeito desse batom é mais acetinado e confortável sem perder o "chique" do matte.

Acabamento. Ele seca rapidinho, é bem pigmentado e tem um brilho vinílico bem bonito.

A textura do batom: cremoso, mas dura muito Imagem: Heloísa Noronha/ UOL

Durabilidade. O batom fixa bem e não transfere para copos ou taças. Eu testei em diferentes dias e situações e aprovo a alta duração (mas não fiquei por 16 horas inteiras).Trabalhei um dia inteiro, fui ao cinema à noite e saí para jantar e notei que, embora tenha ficado um pouco desbotado com o tempo, o batom resistiu bem.

Sem transferência. Por durar muito, ele não deixa aquela marca grudenta no guardanapo, nem vai saindo do contorno dos lábios quando a gente come. O restinho de produto que sobra depois de um dia intenso sai fácil com demaquilante.

Pontos de atenção

Brilho vinílico. O efeito espelhado é mais perceptível no centro dos lábios e só dura nas primeiras horas. Depois, o batom fica com um aspecto mais fosco —mas ainda assim a cor se mantém.

Cor. Alguns consumidores relataram que ficaram decepcionados com a cor, que consideraram diferente da que viram na embalagem na internet. Para evitar frustrações, vale a pena tentar testar o produto em alguma loja antes de adquirir.

Reforço. Tons mais claros exigem mais de uma camada para obter o efeito desejado.

O que mudou para mim?

Eu achei um batom prático para o dia a dia, fácil de usar, duradouro e sem o risco de borrar. Minhas próximas aquisições serão os tons de vermelho Red-Hot (vibrante) e Lippy (mais fechado).

Batom durou muito e não transferiu para copo e guardanapo Imagem: Heloísa Noronha/ UOL

Para quem vale a pena?

Com alta durabilidade, cor intacta, resistente à transferência e à prova de manchas, o batom líquido Super Stay Vinyl Ink da Maybelline é uma ótima opção para quem gosta de praticidade e tem uma rotina dinâmica, já que dura um bom tempo sem precisar de retoque. A fórmula vegana também é um atrativo para quem costuma dar preferência para essa categoria de produtos.

*Com informações de matéria publicada em 28/02/2025.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.