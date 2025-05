Reportagem do Jornal Nacional não afirma que Bolsonaro é inocente

Do UOL, no Rio

Uma publicação que circula nas redes sociais engana ao cortar o trecho de uma reportagem do Jornal Nacional, omitindo informação e insinuando que as ações propostas por Jair Bolsonaro não configurariam uma tentativa de golpe de Estado.

Na reportagem, o repórter diz que a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) e o estado de sítio e de defesa são mecanismos previstos na Constituição, mas é cortada a parte em que ele fala que tais medidas não respaldam uma ruptura institucional.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Um trecho recortado de uma notícia do Jornal Nacional exibida no dia 19 de maio de 2025 é compartilhada com a legenda: "Jornal Nacional inocenta Bolsonaro ao vivo para todo o Brasil".

Na reportagem, o repórter diz que o general Freire Gomes declarou que Bolsonaro teria apresentado um "estudo" sobre GLO, estado de sítio e de sefesa. Em seguida, o jornalista afirma: "Instrumentos que estão previstos nas Constituição". O vídeo enganoso, porém, cortou a parte que ele fala na sequência: "mas não respaldam uma tentativa de ruptura institucional". Em seguida, surge uma rolagem de créditos finais em tom cômico.

Por que é distorcido

Recorte omite informação. A reportagem afirma que o último a prestar depoimento no STF no dia 19 de maio foi o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército na gestão Bolsonaro. O repórter diz: "Freire Gomes falou sobre a reunião no fim de 2022 em que Bolsonaro teria apresentado, segundo ele, um estudo sobre o GLO, estado de sítio e de defesa, instrumentos que estão previstos na Constituição, mas não respaldam uma tentativa de ruptura institucional". Esta parte final foi cortada. É possível conferir a íntegra da reportagem no site do Jornal Nacional (aqui).

Bolsonaro publicou desinformação. No Facebook, o ex-presidente compartilhou o vídeo enganoso e escreveu na legenda: "Golpe" com a Constituição. A publicação registra mais de 94 mil curtidas.

Núcleo crucial da tentativa de golpe. Foram ouvidos pela Primeira Turma do STF o que é considerado o "núcleo crucial" da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Integram este grupo Bolsonaro e sete aliados. O ex-presidente acompanhou a sessão por videoconferência.

Depoimento de Freire Gomes foi marcado por bronca de Alexandre de Moraes. Em sua fala, o general minimizou o conteúdo de uma das versões da minuta golpista apresentada e a chamou de "estudo", confrontou versões que foram apresentadas ao longo dos últimos meses e tomou bronca de Moraes, que sugeriu que o militar estaria mentindo (aqui).

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 3.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news