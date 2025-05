Real Madrid confirma saída de Ancelotti

O Real Madrid confirmou nesta sexta-feira (23) a saída do técnico italiano Carlo Ancelotti, já anunciado como o próximo treinador da Seleção do Brasil.

"O Real Madrid C. F. e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para finalizar sua etapa como treinador do Real Madrid. Nosso clube quer expressar seu agradecimento e seu carinho a quem é uma das grandes lendas do Real Madrid e do futebol mundial", afirmou o clube em um comunicado.

Em seis temporadas, divididas em duas etapas, Ancelotti se tornou um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do clube: 3 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da Europa, 2 Campeonatos da Espanha, 2 Copas do Rei e 2 Supercopas da Espanha.

Para o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, "Carlo Ancelotti faz parte para sempre da grande família madridista".

"Nos sentimos orgulhosos de ter desfrutado de um treinador que nos ajudou a conquistar tantos sucessos e que, além disso, representou os valores do nosso clube de maneira exemplar", acrescentou.

O Santiago Bernabéu prestará homenagem ao italiano no sábado, na partida de encerramento de La Liga contra a Real Sociedad, que também será o último jogo do croata Luka Modric pelo clube, após 13 anos temporadas e uma longa lista de títulos, incluindo seis Ligas dos Campeões.

"Hoje separamos novamente nossos caminhos. Hoje, de novo, levo no coração cada momento vivido nesta maravilhosa segunda etapa como treinador do Real Madrid", escreveu Ancelotti em uma mensagem postada em suas redes sociais.

"Foram anos inesquecíveis, uma viagem incrível repleta de emoções, títulos e, sobretudo, do orgulho de representar este escudo", acrescentou o técnico.

rsc/pm/fp

© Agence France-Presse