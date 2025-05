Quem é o major boliviano preso sob suspeita de acobertar Tuta, liderança do PCC

A polícia boliviana prendeu nesta quinta-feira, 22, um major suspeito de dar proteção a Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) preso no último dia 16 ao ser identificado com um documento falso em Santa Cruz de La Sierra.

- Gabriel Jesús Soliz Heredia, chefe da Força Especial de Combate à Violência da Bolívia (Felcv), foi preso por ordem do Ministério Público do país vizinho;

- O oficial da polícia teria sido identificado com Tuta momentos antes da prisão do chefão do PCC. A defesa de ambos não foi localizada pela reportagem.

A investigação que resultou na prisão de Heredia se concentra nos usos indevidos de influências e de serviços e bens públicos, além de outros possíveis delitos a serem apurados. Conforme informações preliminares, n proteção irregular pode ter sido oferecida ao longo dos últimos anos.

"Não se descarta a participação dolosa de qualquer outro funcionário público", afirmou, em coletiva de imprensa, o promotor de Justiça Alberto Zeballos, que atua em Santa Cruz de La Sierra. O caso está sob responsabilidade da Unidade Especializada em Persecução de Crimes de Corrupção.

Como mostrou o Estadão, a Bolívia, maior produtora da cocaína trazida ao Brasil pelo PCC, é também o principal "refúgio" de chefes da organização criminosa, segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Uma das razões seriam as redes de corrupção policial já estabelecidas no país vizinho.

"Tornou-se um ‘hub’ para esconderijo de criminosos", afirma o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) que há duas décadas investiga a facção.

Investigações indicam que, além de Tuta, outros chefões do PCC estariam vivendo na Bolívia. Entre eles, o homem apontado como o atual nº 1 da facção nas ruas, Patrick Velinton Salomão, o Forjado, e outros nomes fortes, como Pedro Luiz da Silva, o Chacal, eAndré Oliveira Macedo, o André do Rap.

Flagrado por câmeras de segurança

Conforme o jornal boliviano El Deber, as investigações apontaram para o oficial após as câmeras de segurança de uma unidade do Serviço Geral de Identificação Pessoal (Segip) o capturarem por lá na última sexta-feira, 16, junto a Tuta.

O ex-nº 1 do PCC foi preso em operação conjunta das autoridades bolivianas com a Polícia Federal após tentar renovar sua identidade usando um documento falso do Brasil - agora, está no Presídio Federal de Brasília.

Ainda de acordo com o El Deber, antes da prisão de Heredia, a polícia realizou perícias rápidas de comparação facial e características somáticas para confirmar se o homem visto com Tuta nas imagens se tratava de Heredia.

O jornal afirma que os resultados confirmaram que o oficial foi quem acompanhou Tuta. Heredia foi capturado no fim da tarde desta quinta por agentes do Departamento Especializado de Luta Contra a Corrupção (Delcc). As investigações prosseguem para identificar outros possíveis suspeitos.