Lula e ministros lamentam morte de Sebastião Salgado: 'Perdi um amigo'

Políticos lamentaram a morte de Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, conhecido por seus trabalhos em preto e branco que ilustravam trabalhadores, desastres naturais e as intervenções humanas na Amazônia.

O presidente da República pediu um minuto de silêncio pela morte de Salgado. Lula participava de um evento com o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, em uma visita de Estado a Brasília. "Ficamos sabendo de uma notícia muito triste", disse o presidente. "Queria pedir um minuto de silêncio pelo nosso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado —se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o Brasil já produziu".

Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de

Lula presenteou o angolano com uma fotografia feita por Salgado. Por coincidência, a entrega do presente já estava prevista. "Portanto, você vai receber a fotografia de um fotógrafo muito, muito especial que o planeta Terra produziu", disse Lula.

Lula publicou foto com Sebastião Salgado ao saber da sua morte Imagem: Ricardo Stuckert

Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração.

Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Ministros também lamentaram a morte de Salgado. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que recebeu com tristeza a notícia. Fernando Haddad, da Fazenda escreveu que "perdeu um amigo".

O Brasil perdeu um dos maiores expoentes da fotografia mundial. A morte de Sebastião Salgado deixa uma lacuna irreparável no jornalismo brasileiro. Descanse em paz, companheiro.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Sua lente capturou a alma do mundo, com olhar humano, poético e profundamente transformador.

Margareth Menezes, ministra da Cultura

Em 2022, Salgado fez campanha para o presidente Lula. Em vídeo publicado na internet, ele pediu votos para o petista e criticou o governo Bolsonaro: "Não respeitou as comunidades indígenas, minorias e está armando de uma forma brutal a nossa sociedade".

Salgado e Lula se encontravam frequentemente, mesmo após a mudança do fotógrafo para Paris. Em 2020, na manhã do dia em que Lula recebeu o título de Cidadão Honorário da Prefeitura de Paris, ele se encontrou com Salgado e sua mulher, Lélia Wanick. A ex-presidente Dilma Rousseff e Haddad também estiveram presentes. O momento foi registrado por Ricardo Stuckert, fotógrafo do presidente.

Ministros do STF também lamentaram a perda

A ministra da Suprema Corte, Cármen Lúcia, classificou a morte de "Tião" como uma perda para a humanidade. "Enorme perda para o Brasil e para essa humanidade tão precisada de grandes humanidades como o Tião. Sebastião era Salgado apenas no sobrenome: um ser humano a mostrar uma doçura total, mesmo nas denúncias fotografadas das indignidades e feridas do mundo."

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo, afirmou que Salgado é "patrimônio cultural brasileiro". "Há poucas semanas, ele me telefonou por uma questão que o preocupava. Ele tinha um olhar voltado para a proteção ambiental, para a proteção das comunidades indígenas, para outras causas importantes da humanidade", afirmou o ministro, em nota oficial.