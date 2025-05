PIB da Alemanha no 1º tri é revisado para cima por encomendas para superar tarifas

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha cresceu mais no primeiro trimestre do que o estimado anteriormente devido à antecipação das exportações e da indústria antes das tarifas dos Estados Unidos, de acordo com uma segunda estimativa publicada nesta sexta-feira.

A economia cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com os três meses anteriores, informou o escritório de estatísticas, revisando para cima a leitura preliminar de 0,2%.

A Alemanha registrou uma contração de 0,2% no último trimestre do ano passado, reacendendo os temores de recessão. Uma recessão é definida como dois trimestres consecutivos de retração.

A produção industrial e as exportações registraram um crescimento mais forte do que o inicialmente previsto em março, disse Ruth Brand, presidente do escritório de estatísticas, explicando a revisão. Os importadores dos EUA anteciparam suas compras antes da entrada em vigor das tarifas.

A maior economia da Europa superou a taxa média de crescimento da zona do euro de 0,3% no primeiro trimestre, observou o escritório de estatísticas.

"Os números de hoje finalmente trouxeram de volta uma relíquia quase esquecida do passado: a economia alemã ainda pode surpreender para cima", disse Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING, embora tenha acrescentado que isso provavelmente será um fato isolado.

A economia da Alemanha não cresce nesse ritmo desde o terceiro trimestre de 2022, quando teve uma expansão de 0,6%.

A grande questão é se pelo menos parte dessa dinâmica pode ser levada para os próximos trimestres.

Em termos de exportações e produção industrial, é provável que o segundo trimestre seja mais moderado, uma vez que os efeitos das antecipações devido às tarifas anunciadas desempenharam um papel importante, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Entretanto, um componente cíclico também pode ser observado no setor industrial - como mostram os indicadores iniciais até maio - e a força do consumo é o que já era esperado há algum tempo, dados os aumentos reais de salários, disse de la Rubia.

"Portanto, há vários motivos para acreditar que a tendência de alta continuará aqui", disse ele.

O crescimento econômico alemão no primeiro trimestre foi impulsionado pelo comércio e pelo consumo.

As exportações aumentaram 3,2% em comparação com o trimestre anterior e o consumo das famílias teve um crescimento mais forte do que nos trimestres anteriores, aumentando 0,5%.

Em contrapartida, os gastos do governo diminuíram 0,3% no primeiro trimestre em comparação com o anterior. De acordo com o escritório de estatísticas, isso se deve ao orçamento provisório.

Depois que a coalizão do ex-chanceler Olaf Scholz entrou em colapso em novembro, o último governo ficou sem tempo para aprovar o orçamento de 2025. Em vez disso, a Alemanha tem operado com um orçamento provisório desde o início do ano.

O investimento também aumentou em 0,9% no primeiro trimestre, em comparação com o último trimestre de 2024.

(Reportagem de Friederike Heine e Maria Martinez)