Petróleo sobe com cobertura de posições vendidas e negociações nucleares

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira, com os compradores norte-americanos cobrindo posições antes do fim de semana de três dias do Memorial Day, em meio a preocupações com a última rodada de negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$64,78 por barril, com alta de 0,54%. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA terminaram em US$61,53, com alta de 0,54%.

"Acho que há alguma cobertura de posições vendidas para este fim de semana", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

O fim de semana do Memorial Day dá início à temporada de verão dos EUA, o período de maior demanda por combustíveis para motores.

Os negociadores dos EUA e do Irã se reuniram em Roma nesta sexta-feira em outra rodada de negociações com o objetivo de reduzir o programa nuclear da República Islâmica. Os comerciantes temem que os suprimentos de petróleo possam ser interrompidos se as negociações não chegarem a um acordo, disse Flynn.

"As negociações não estão parecendo boas", disse ele. "Se essas forem as últimas negociações e não houver acordo, isso poderá dar sinal verde para os israelenses atacarem o Irã."

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que está recomendando uma tarifa direta de 50% sobre os produtos da UE a partir de 1º de junho, dizendo que o bloco tem sido difícil de lidar com o comércio.

"O mercado de petróleo tem sido pressionado por dois fatores", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates. "Aguardamos o impacto das tarifas sobre a demanda de petróleo e espera-se que a Opep+ aumente a oferta novamente neste verão."

A Opep+, composta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados liderados pela Rússia, está realizando reuniões na próxima semana que devem resultar em outro aumento de produção de 411.000 barris por dia (bpd) para julho.

A Reuters informou este mês que o grupo poderia desfazer o restante de seu corte voluntário de produção de 2,2 milhões de bpd até o final de outubro, já tendo aumentado as metas de produção em cerca de 1 milhão de bpd para abril, maio e junho.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston; reportagem adicional de Ahmad Ghaddar, Siyi Liu)