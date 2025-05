Pastor islandês e cães de filme espanhol vencem prêmios caninos em Cannes

Um cão pastor que aparece no drama familiar islandês "The love that remais" venceu o prêmio de Melhor Ator Canino em Cannes nesta sexta-feira (23), enquanto o prêmio do júri foi concedido a dois cães da produção espanhola "Sirat".

O "Palm Dog" - um jogo de palavras com a "Palma de Ouro" que será concedida ao Melhor Filme no sábado - é uma homenagem aos cães que aparecem nas telonas, e que completa 25 anos em 2025.

O diretor islandês Hlynur Pálmason escolheu seu próprio cão, Panda, para "The love that remains", sua história emocionante sobre um casal que se separa e precisa lidar com o impacto em sua família.

Wendy Mitchell, membro do júri do Palm Dog e autora do livro "Citizen Canine", elogiou a "maravilhosa atuação naturalista" de Panda, diante de multidão de influenciadores, amantes de animais de estimação e jornalistas em frente à praia em Cannes.

A decisão foi recebida com aplausos e latidos e Pálmason enviou um vídeo de Panda parecendo desnorteado no banco da frente de seu carro quando a vitória foi anunciada.

O segundo prêmio foi entregue de forma conjunta a dois cães que aparecem no filme "Sirat", que conta a história de uma viagem pelo deserto marroquino até uma rave, onde um dos cachorros come cocô com LSD.

O comunicado oficial à imprensa mencionava "Pipa", um cão da raça Jack Russell que acompanha os protagonistas do filme, que já faleceu e foi homenageado no evento público na praia de Cannes.

Ao subir ao palco, o diretor de "Sirat", Oliver Laxe, destacou que havia outro cão no longa-metragem, então os organizadores decidiram que o Grande Prêmio do Júri iria para os dois.

Entre os vencedores anteriores do Palm Dog está Brandy, de "Era uma vez em... Hollywood", prêmio recebido pelo diretor Quentin Tarantino.

Tilda Swinton aceitou a premiação em 2021 em nome de seus próprios cães por seus papeis em "O Souvenir: Parte II".

