Pacientes dos EUA sofrem com aumento de custo de emagrecedores com fim de medicamentos manipulados

Por Sriparna Roy

(Reuters) - Após anos de versões mais baratas e facilmente disponíveis dos medicamentos altamente eficazes para perda de peso da Eli Lilly e da Novo Nordisk, alguns pacientes dos Estados Unidos dizem que não estão dispostos a pagar mais e estão buscando alternativas para contornar o prazo regulamentar para que as farmácias de manipulação parem de fabricá-los.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) reprimiu os medicamentos manipulados, que estavam sempre disponíveis enquanto os patenteados estavam em falta, e muitos estão preocupados em perder o acesso aos tratamentos que lhes deram esperança e mudaram suas vidas, de acordo com entrevistas com 10 pacientes.

"Não tenho dinheiro para gastar US$350, e essa é a dose básica", disse Amanda Bonello, de 36 anos, moradora de Iowa, referindo-se ao preço que a Lilly cobra pela dose de 2,5 mg.

Os medicamentos de marca custam mais de US$1.000 por mês, embora tanto a Lilly quanto a Novo cobrem menos para compras em seus sites -- a partir de US$349 -- e em algumas farmácias. Na quinta-feira, a Novo introduziu um preço mensal de US$199, coincidindo com o prazo para o fim das vendas de versões manipuladas.

Seguros de saúde podem cobrir grande parte desse custo, mas a maioria dos norte-americanos não tem cobertura para esses medicamentos. O preço médio em sites de medicamentos manipulados é de cerca de US$200.

Durante dois anos, pacientes recorreram às versões manipuladas, nas quais as farmácias misturam os ingredientes dos medicamentos, enquanto o Wegovy e o Zepbound eram difíceis de obter. A FDA estabeleceu o prazo de 22 de maio para que as grandes instalações de manipulação parassem de produzir versões dos medicamentos da Novo, o que já havia sido feito com os da Lilly.

Pacientes disseram à Reuters que passaram a estocar os medicamentos manipulados ou obtêm os medicamentos de países como o Canadá. Alguns pacientes estão guardando os medicamentos estocados em suas geladeiras, e alguns estão adaptando a dose para fazê-los durar mais, mesmo após a data de validade.

"Tem sido uma montanha-russa, e tem sido tão estressante que muitas pessoas simplesmente enfiaram a cabeça na areia, enquanto outras fizeram um estoque para se preparar", disse Bonello, que começou a fazer um estoque de um ano em outubro de 2024.

Um porta-voz da Novo Nordisk disse que a empresa continuaria a desenvolver soluções para tornar o Wegovy mais acessível, apontando seu site direto ao consumidor como exemplo.

"Infelizmente, hoje as pessoas que vivem com obesidade continuam a lutar contra o estigma e o preconceito em um sistema de saúde complexo que ainda nega cobertura a tratamentos eficazes e prescritos por médicos", disse o porta-voz.

"Reconhecemos que os desafios de acessibilidade são reais para muitos pacientes e que nem todas as situações são iguais", disse o porta-voz em uma declaração enviada por email.

Um porta-voz da Lilly disse que a empresa estava comprometida com a expansão do acesso a pessoas com e sem seguro, para seu medicamento para perda de peso Zepbound.

Muitos fabricantes de medicamentos compostos cobram preços semelhantes aos da farmácia online LillyDirect para produtos de "imitação arriscada", acrescentou o porta-voz.

OPÇÕES LIMITADAS

Três pacientes disseram à Reuters que considerariam comprar os medicamentos de marca nos sites dos fabricantes, se fossem mais baratos, mas sem cobertura de seguro isso significava que eles ainda teriam que sacrificar outros gastos.

"Eles ainda estão um pouco acima do preço do manipulado, e ainda não cabem no meu orçamento no momento", disse Zach Niemiec, de 32 anos, que mora no Colorado e trabalha no setor de nutrição.

As empresas que vendem medicamentos manipulados para perda de peso ainda estão tentando descobrir como permanecer no mercado. A Noom, por exemplo, está promovendo um novo regime que, segundo ela, se enquadraria em uma exceção de dosagem personalizada.

(Reportagem de Sriparna Roy, em Bengaluru)