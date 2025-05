Núcleo da inflação do Japão atinge pico em mais de dois anos

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O núcleo da inflação do Japão acelerou em abril em seu ritmo anual mais rápido em mais de dois anos devido a aumentos constantes nos custos de alimentos, mostraram dados nesta sexta-feira, aumentando as chances de outro aumento da taxa de juros até o final do ano.

Os dados ressaltam a dificuldade do Banco do Japão em equilibrar as pressões sobre os preços da inflação persistente de alimentos em meio a obstáculos ao crescimento causados pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui alimentos frescos mas inclui os preços do petróleo, aumentou 3,5% em abril em relação ao ano anterior, superando as previsões do mercado de uma alta de 3,4% e acelerando em relação ao aumento de 3,2% em março.

Foi também o ritmo de crescimento anual mais intenso para o índice desde o aumento de 4,2% em janeiro de 2023, mantendo-se acima da meta de 2% do banco central por mais de três anos.

Uma pesquisa da Reuters, realizada de 7 a 13 de maio, mostrou que a maioria dos economistas espera que o banco central mantenha os juros até setembro, com uma pequena maioria prevendo alta até o final do ano.

O resultado da inflação de abril foi impulsionado principalmente por um aumento de 7,0% nos preços dos alimentos, um sinal de que muitas empresas aumentaram os preços no início do novo ano fiscal do Japão, em abril.