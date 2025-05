Neymar volta a jogar mas não consegue evitar eliminação do Santos na Copa do Brasil

Ausente durante cinco semanas por uma lesão, Neymar voltou aos gramados na quinta-feira, mas não conseguiu evitar a eliminação do Santos para o CRB na Copa do Brasil. Agora, o craque da Seleção aguarda a convocação do novo treinador do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti.

O atacante, de 33 anos, entrou aos 21 minutos do segundo tempo da partida disputada em Maceió.

A presença de Neymar em campo deu mais vigor ao ataque do 'Peixe', mas o jogador não conseguiu tirar o 0 a 0 do marcador.

A partida foi decidida nos pênaltis, com vitória do CRB por 5-4, após o empate em 1 a 1 na Vila Belmiro.

Neymar abriu as cobranças e converteu o seu pênalti.

Desde sua entrada em campo, Neymar criou boas chances e deixou os companheiros na cara do gol.

Nos últimos minutos, após uma jogada individual na área, conseguiu finalizar, mas o chute foi defendido pelo goleiro Matheus Albino, herói da classificação do time alagoano ao defender um pênalti.

"Sei que comigo dentro de campo, a situação é diferente (....) Em 25 minutos, posso fazer a diferença, sei que posso ajudar meus companheiros", disse o camisa 10 após a partida.

Sua última partida pelo Santos havia sido em 16 de abril, quando Neymar saiu de campo com lágrimas após 34 minutos de jogo por uma lesão no "músculo semimembranoso" de sua coxa esquerda, segundo o clube.

Em março, ele já havia sofrido uma lesão diferente na mesma coxa, frustrando seu retorno à Seleção, depois de ser convocado para as partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil aguarda na próxima segunda-feira a primeira convocação de Ancelotti, primeiro estrangeiro a dirigir a Seleção em seis décadas.

A Seleção enfrentará em 5 de junho o Equador como visitante, e, cinco dias depois, receberá o Paraguai.

Até o momento, Neymar fez 3 gols e deu 3 assistências em seu retorno ao Santos.

No entanto, o astro causou polêmica por ter estado no Carnaval e em jogos de exibição da Kings League durante a recuperação de sua primeira lesão.

