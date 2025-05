Nasa descobre galáxia mais distante do universo

Colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

Cientistas dos EUA anunciaram a descoberta da galáxia mais distante e antiga do universo com o auxílio do Telescópio Espacial James Webb.

O que aconteceu

Achado pode dar novas pistas sobre o nascimento do universo. Denominada MoM-z14, a galáxia se formou 280 milhões de anos após o Big Bang. Ela está tão distante que, mesmo viajando na velocidade da luz, levaríamos 13,5 bilhões de anos para alcançá-la partindo da Terra.

Brilho indica que a massa da MoM-z14 é semelhante à da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã satélite da Via Láctea com um décimo da massa da nossa galáxia. Apesar de antiga, a MoM-z14 é brilhante e massiva, surpreendendo os cientistas.

Sinais sugerem presença de nitrogênio, carbono, oxigênio e outros elementos. Isso, por sua vez, indica a existência de múltiplas gerações de estrelas.

Um artigo sobre a descoberta foi publicado no Open Journal of Astrophysics, na última sexta (16). Especialistas do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), nos EUA, lideraram o trabalho.

Nova galáxia Imagem: Nasa

O Telescópio Espacial James Webb é o primeiro instrumento óptico com espelhos grandes o suficiente para detectar a luz das galáxias primitivas.

A Nasa planeja fazer o lançamento de mais um telescópio espacial nos próximos anos, o Nancy Grace Roman. O novo aparelho óptico ajudará a detectar centenas de galáxias semelhantes à MoM-z14.