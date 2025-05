Napoli é campeão italiano pela 4ª vez em sua história

O Napoli se sagrou campeão italiano pela quarta vez em sua história após vencer o Cagliari por 2 a 0 nesta sexta-feira (23), pela 38ª e última rodada da competição.

O time do sul da Itália já havia conquistado o título em 1987, 1990 e 2023 sendo que os dois primeiros foram durante a memorável "era Maradona".

O Napoli terminou com um ponto à frente da Inter de Milão, atual campeã, que lutou até o fim e venceu por 2 a 0 na visita ao Como, no mesmo horário, e torcia por um tropeço dos napolitanos.

A Inter não terá muito tempo para se lamentar, já que, no próximo sábado, vai encarar sua final mais esperada: a Liga dos Campeões da Europa, onde enfrentará o Paris Saint-Germain em Munique, na Alemanha.

O Napoli só dependia de si para se sagrar campeão nesta sexta-feira, e não falhou, com uma vitória que lhe permitiu conquistar o título dois anos depois. Entre as duas conquistas, teve uma temporada catastrófica de 2023-2024, na qual só conseguiu terminar em décimo, 41 pontos atrás do campeão.

A chegada de Antonio Conte ao comando nesta temporada mudou tudo. O treinador teve que assistir ao jogo distante do campo pois estava suspenso.

A vitória do Napoli no estádio Diego Maradona começou a ganhar forma com um chute de primeira do escocês Scott McTominay, no fim do primeiro tempo (42'), e um belo disparo do belga Romelu Lukaku, no início da segunda etapa (51').

A vantagem de 2 a 0 deu certa tranquilidade para o Napoli no restante do jogo e anulou os esforços de uma Inter que vencia simultaneamente pelo mesmo placar em Como, com gols de Stefan De Vrij (20') e do argentino Joaquín Correa (51').

Do gol de De Vrij ao de McTominay, a Inter foi, durante 22 minutos, a virtual campeã, mas o Napoli reagiu a tempo.

O apito final deu início a uma comemoração gigantesca numa cidade totalmente apaixonada pelo seu time e que ficou enfeitada com suas cores nos últimos dias.

O Napoli baseou a conquista de seu quarto título italiano em uma defesa sólida, a melhor da Serie A. Ela compensou o desempenho do ataque, que foi apenas o quinto com mais gols do campeonato.

A regularidade do Napoli foi decisiva: desde a quarta rodada, o time foi primeiro ou segundo colocado na classificação.

--- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Como - Inter 0 - 2

Napoli - Cagliari 2 - 0

- Sábado:

(13h00) Bologna - Genoa

(15h45) Milan - Monza

- Domingo:

(15h45) Empoli - Hellas Verona

Lazio - Lecce

Unione Venezia - Juventus

Atalanta - Parma

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 82 38 24 10 4 59 27 32

2. Inter 81 38 24 9 5 79 35 44

3. Atalanta 74 37 22 8 7 76 34 42

4. Juventus 67 37 17 16 4 55 33 22

5. Roma 66 37 19 9 9 54 35 19

6. Lazio 65 37 18 11 8 61 48 13

7. Fiorentina 62 37 18 8 11 57 39 18

8. Bologna 62 37 16 14 7 56 44 12

9. Milan 60 37 17 9 11 59 43 16

10. Como 49 38 13 10 15 49 52 -3

11. Torino 44 37 10 14 13 39 43 -4

12. Udinese 44 37 12 8 17 39 53 -14

13. Genoa 40 37 9 13 15 34 48 -14

14. Cagliari 36 38 9 9 20 40 56 -16

15. Hellas Verona 34 37 9 7 21 32 65 -33

16. Parma 33 37 6 15 16 41 56 -15

17. Lecce 31 37 7 10 20 26 58 -32

18. Empoli 31 37 6 13 18 32 57 -25

19. Unione Venezia 29 37 5 14 18 30 53 -23

20. Monza 18 37 3 9 25 28 67 -39

