Morte de Sebastião Salgado: imprensa francesa homenageia um humanista "gigante da fotografia"

A notícia da morte do fotógrafo franco-brasileiro Sebastião Salgado foi divulgada às 17h20, horário de Paris, pela Academia de Belas Artes francesa, da qual ele fazia parte desde 2017. A imprensa francesa homenageia um "gigante" da fotografia em preto-e-branco, que adotou a França como seu segundo país.

De acordo com pessoas próximas da família, Sebastião Salgado morreu na manhã desta sexta-feira (23), cercado pela mulher, Lélia Wanick Salgado, e pelos filhos, Juliano e Rodrigo. Ele deixa dois netos, Flávio e Nara.

Um comunicado publicado pelo estúdio que ele mantinha com Lélia, sua inseparável companheira de vida e de trabalho em Paris, há 50 anos, informou que Salgado faleceu em decorrência de uma leucemia grave, provocada por complicações de uma forma específica da malária que ele adquiriu em 2010 na Indonésia, quando trabalhava para o projeto Gênesis.

Apesar dos 81 anos de idade e dos problemas crônicos de saúde devido à malária, Salgado estava ativo nos últimos dias, dando entrevistas sobre a grande retrospectiva de sua obra que está em cartaz desde o começo de março no centro cultural Les Franciscaines, em Deauville, no norte da França. Até seus últimos dias de vida, ele respondeu a convites para novos trabalhos, do jeito intenso como sempre viveu.

Salgado também estava animado e orgulhoso com a estreia da exposição do filho Rodrigo Salgado, de 45 anos. Ele sofre de síndrome de Down e apresenta, pela primeira vez, uma combinação de 16 vitrais, 80 pinturas e algumas esculturas que destacam sua expressão artística intensa e poética na mostra "Rodrigo, uma vida de artista".

Apesar do choque com o falecimento do fotógrafo, a abertura da exposição foi mantida para 27 de maio na antiga igreja do Sacré-Cœur de Reims, agora transformada em um ateliê de artes, a uma hora de Paris. A curadoria foi de Lélia e Sebastião Salgado, que realizou a iluminação da mostra. A família estará presente no vernissage privado da exposição, neste sábado (24) às 15h, onde também será prestada uma homenagem ao fotógrafo.

Homenagens da imprensa francesa

Os jornais franceses destacam o imenso legado do fotógrafo brasileiro. Le Monde enfatiza a trajetória de Salgado como um fotógrafo que capturou a condição humana e os desafios ambientais. O jornal relembrou sua dedicação à Amazônia e seu impacto na conscientização global sobre questões sociais e ecológicas.

Libération destaca sua abordagem única para o fotojornalismo e sua capacidade de transformar imagens em narrativas poderosas sobre desigualdade e sofrimento humano.

O portal de notícias FranceInfo menciona sua luta contra problemas de saúde nos últimos anos e sua contribuição para a arte e o ativismo ambiental. O portal ressalta a influência duradoura de Salgado na fotografia documental.