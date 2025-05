Morre aos 81 anos o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado morreu aos 81 anos. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira (23) pela Academia francesa de Belas Artes, da qual o brasileiro fazia parte desde 2017. A RFI entrevistou Salgado pela última vez no início de março de 2025, por ocasião da abertura de uma grande retrospectiva de sua obra no centro cultural Les Franciscaines, em Deauville, no norte da França.

"Laurent Petitgirard, secretário perpétuo, os membros e correspondentes da Academia de Belas Artes têm a imensa tristeza de anunciar o falecimento, nesta sexta-feira, 23 de maio, aos 81 anos de idade, de seu companheiro Sebastião Salgado", lamentou a Academia, da qual ele se tornou o primeiro membro brasileiro em 2017. A instituição o descreveu como uma "grande testemunha da condição humana e do estado do planeta".

Salgado é mundialmente reconhecido por seu trabalho documental em preto e branco, que retrata questões sociais, humanitárias e ambientais. Seus projetos mais célebres incluem "Êxodos", "Trabalhadores", "Gênesis" e "Amazônia".

Além de sua carreira fotográfica, ele e sua esposa, Lélia Wanick Salgado, fundaram o Instituto Terra, dedicado à restauração ambiental do Vale do Rio Doce.

O fotógrafo continua sendo homenageado neste momento na França com uma retrospectiva reunindo 166 de suas obras no centro cultural Les Franciscaines, em Deauville, na França. Durante a inauguração da mostra, Salgado comentou, emocionado, que "não estava 100%" e chegou a pedir desculpas por seu estado de saúde.

"Fui internado na semana passada num hospital em São Paulo para continuar um tratamento e volto na semana que vem para lá", comentou. "É uma doença bem forte que eu adquiri há cerca de 15 anos trabalhando no projeto 'Gênesis', na Nova Guiné."

"Eu peguei malária e os médicos em Paris, no [tradicional hospital] Salpêtrière, me disseram que eu deveria descansar durante seis meses, porque a doença ataca o corpo inteiro", explicou. "Tomo medicamentos há 15 anos e isso ajuda um pouco. Fiz toda a série na Amazônia assim, mas há duas semanas meu corpo começou a rejeitar o remédio e eu tive uma hemorragia no baço. Me desculpem, eu não estou nem com 50% da minha energia", disse Salgado, em meio a aplausos da plateia.

Confira aqui a entrevista integral e o momento em que ele chora e se emociona, durante a coletiva de imprensa, ao falar de sua doença:

Não há ainda informações precisas sobre a causa da morte do fotógrafo.