Moraes ameaça prender ex-ministro por desacato em ação no STF sobre golpe

Do UOL, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) ameaçou prender nesta tarde o ex-ministro da Defesa no governo Dilma Roussef, Aldo Rebelo, durante uma audiência da ação penal sobre tentativa de golpe de estado.

O que aconteceu

Ministro ameaçou Aldo após ele retrucar o magistrado durante a audiência. Aldo Rebelo foi chamado como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier e discorreu sobre o uso de "forças de expressão" na Marinha em referência a frase que teria sido dita por Garnier ao ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião dele com os comandantes das forças em novembro de 2022.

Frase sobre "colocar as tropas à disposição" é um dos principais pontos da denúncia contra Bolsonaro. Segundo ex-comandantes do Exército e da Marinha, Garnier sinalizou na reunião com os comandantes apoio a proposta golpista que havia sido apresentado por Bolsonaro . Defesa dele tenta contestar essa versão na ação penal e, por isso, arrolou Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, como testemunha.

Ao discorrer sobre o assunto, Rebelo foi interrompido por Moraes. Ministro questionou se ele havia presenciado a reunião dos comandantes militares com Bolsonaro e, após ele negar, ministro mandou ele se "ater aos fatos" que foram questionados a ele.

Na sequência, Rebelo disse que não admitiria censura. Em resposta, Moraes mandou ele se comportar, caso contrário, seria preso por desacato. Após o diáogo tenso, a defesa de Almir Garnier retomou os questionamentos e não voltou mais para a discussão sobre a expressão que teria sido dita pelo ex-comandante da Marinha a Bolsonaro.

DEMOSTENES TORRES (Advogado de Garnier): O brigadeiro Baptista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do presidente. É possível que o comando da marinha possa mobilizar efetivo navais por decisão unilateral?

ALDO REBELO: É preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes que é a força da expressão. A Força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que estou frito não significa que está dentro de uma frigideira, quando diz que está apertado não significa que está submetido a uma pressão literal. Quando alguém diz estou a disposição a expressão não precisa ser lida literalmente

ALEXANDRE DE MORAES: O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão?

Aldo: Não

Moraes: Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos

Aldo rebateu: Em primeiro lugar a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura

Moraes: Se o senhor não se comportar o senhor será preso por desacato

Aldo: Estou me comportando

Moraes: Então se comporte e responda à pergunta

Aldo: Estou respondendo

Demóstenes: É possivel (o almirante Garnier mobilizar sozinho as tropas)?

Aldo: Não posso responder sim ou não

Moraes: Próxima pergunta dr Demóstenes.





Na sequência, porém Aldo indaga se Moraes deixaria ele fazer sua "apreciação". Ministro então disse que a testemunha deve fazer apreciação sobre os fatos e não apresentar seu juízo de valor à questão. Ao final, Aldo respondeu a pergunta da defesa de Garnier e explicou como funciona a cadeia de comando na Marinha.

Não pode (o comandante autorizar sozinho operação) ministro, porque qualquer estrutura de comando dentro das Forças Armadas precisa consultar toda a cadeia relacionada com ela. O comandante da Marinha rigorosamente dirige uma mesa, um bureau, quem comanda a tropa é o comando das operações navais, o comando da esquadra, comando da força de submarinos, esse que é o comando real. Rigorosamente se não passar por essa cadeia de comando, de transmissão, o comando de fato fica apenas na palavra

Gonet também chamou a atenção de Aldo Rebelo. Na sequência de sua resposta, ex-ministro da Defesa questionou se o inquérito teria apurado os fatos junto à estrutura de comando da Marinha, mas foi interrompido pelo procurador-geral da República que disse que ele não estava ali para fazer perguntas. "O que eu gostaria de saber é se o inquérito apurou junto a essa estrutura de comando", afirmou Aldo Rebelo.

"Quem faz as perguntas são os advogados e o procurador", rebateu Gonet. "O senhor. disse 'o que eu gostaria de saber era', e não é . Quem quer saber alguma coisa somos nós, por favor", retrucou o procurador-geral. Aldo chegou a comentar que tinha interesse nos fatos, ao que o Moraes o respondeu e encerrou o assunto. "Se o senhor quer saber, o senhor depois vai ler na imprensa".