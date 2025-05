Ministério alerta para risco de consumo de lotes de 3 marcas de café

São Paulo, 23 - O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou atualização do alerta de risco aos consumidores em relação a marcas e lotes de café torrado considerados impróprios para o consumo humano. Três marcas foram desclassificadas após análises laboratoriais confirmarem o descumprimento dos padrões estabelecidos na Portaria nº 570, de 09 de maio de 2022, disse o ministério em comunicado.As marcas são: Melissa (Lote 0125A), do Paraná; Pingo Preto (Lote 12025), de Santa Catarina; e Oficial (Lote 263), de São Paulo.Segundo o ministério, as irregularidades detectadas incluem a presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido, bem como níveis de micotoxinas superiores ao tolerado pela legislação vigente. Tais elementos indicam que os produtos não atendem aos requisitos de identidade e qualidade previstos para o café torrado, motivo pelo qual foram desclassificados.Após a conclusão das análises laboratoriais e a comunicação oficial às empresas responsáveis, o Ministério disse já ter sido determinado o recolhimento dos produtos impróprios.O Ministério orienta que consumidores que tenham adquirido os produtos listados deixem de consumi-los imediatamente. É possível solicitar a substituição do produto com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.Além disso, caso os produtos ainda estejam sendo comercializados, o ministério solicita que a ocorrência seja comunicada por meio do canal oficial Fala.BR, com o nome e endereço do estabelecimento onde foi realizada a compra.