Minério de ferro tem perda na semana com menor demanda por aço e fraqueza do setor imobiliário

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira e marcaram perdas em basel semanal devido à fraqueza persistente do setor imobiliário na China, bem como à desaceleração da demanda pelo ingrediente de fabricação de aço.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,24%, para 718 iuanes (US$99,73) a tonelada.

O contrato perdeu 1,51% esta semana.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura recuava 0,76%, a US$98,25 a tonelada, perdendo 1,81% esta semana.

A expectativa é de que a fraqueza no setor imobiliário da China persista este ano, com os preços das casas caindo quase 5% e devendo permanecer estagnados em 2026, segundo uma pesquisa da Reuters.

"Os estoques de produtos siderúrgicos acabados mantidos por comerciantes em toda a China... diminuíram pela segunda semana, de 16 a 22 de maio, com uma redução de 398.500 toneladas na semana", disse a consultoria Mysteel em nota.

O ritmo da queda nos estoques diminuiu à medida que a demanda dos usuários finais se contraiu em meio a uma mistura de chuva e clima quente em toda a China, de acordo com a Mysteel.

Do lado da demanda, três novos altos-fornos retomaram a produção e seis altos-fornos foram reformados, disse a corretora Everbright Futures em nota.

A produção de metal quente, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, diminuiu em 11.700 toneladas mês a mês para 2,436 milhões de toneladas em maio, acrescentou a Everbright.

"O crescimento da oferta evaporou, já que os produtores continuam cautelosos com a demanda fraca e estão aumentando o uso de sucata de aço", disseram os analistas do ANZ.

(Reportagem de Michele Pek)