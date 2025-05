Lula lamenta morte de Salgado e presenteia presidente de Angola com foto

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) lamentou hoje a morte do fotógrafo Sebastião Salgado e pediu um minuto de silêncio em sua homenagem durante o encontro com o presidente angolano, João Lourenço, em Brasília.

O que aconteceu

A morte foi anunciada enquanto os dois participavam de reunião bilateral no Palácio do Planalto. Amigo do fotógrafo, Lula aproveitou a declaração à imprensa, após a assinatura oito acordos de cooperação, para falar pela primeira vez sobre Salgado.

"Queria pedir um minuto de silêncio pelo nosso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado", disse Lula, após o discurso. "Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o Brasil já produziu."

A foto "Estátua de Maria da Fonte" foi tirada em Nova Lisboa, atual Huambo, em Angola, em 1975. Maria da Fonte é uma das principais responsáveis pela revolta popular angolana contra os portugueses em 1846.

Por coincidência, o presente do Brasil à autoridade angolana era exatamente uma foto de Salgado. "Portanto, você [Lourenço] vai receber a fotografia de um fotógrafo muito, muito especial que o planeta Terra produziu", disse Lula.

O petista também se pronunciou oficialmente. "Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade", publicou o Planalto, em nota oficial.

"Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração", continuou Lula. "Sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade. E o lembrete de que somos todos iguais em nossa diversidade."

Os dois tinham relação próxima. Salgado era apoiador de Lula desde os primeiros mandatos. O presidente o visitou em 2020 em Paris, depois de deixar a prisão, e o artista o visitou no Planalto em 2023.

Salgado enfrentava problemas de saúde decorrentes de uma malária contraída nos anos 1990. A doença causa uma série de sintomas, desde febre e calafrios até complicações mais graves, como insuficiência renal, cerebral e hepática, que podem levar à morte.

Ainda não há informações sobre o velório. Ele morava com a mulher, Lélia Salgado, e o filho, Rodrigo, em um apartamento em Paris, perto da praça da Bastilha. O estúdio dele na cidade guarda um acervo com mais de 500 mil imagens.