Lukaku, McTominay, Anguissa, Meret, Raspadori: os destaques do título do Napoli

Nada indicava no início da temporada que o Napoli pudesse disputar o 'Scudetto', muito menos em janeiro com a saída de seu astro Khvicha Kvaratskhelia, mas sob o comando de Antonio Conte, vários jogadores assumiram o protagonismo para ganhar o título.

As defesas de Alex Meret, os gols de Lukaku, a revelação de McTominay, o trabalho de Anguissa, a contribuição de Raspadori saindo do banco... Estes são os homens que se destacaram neste Napoli que conquistou seu quarto campeonato italiano na história (1987, 1990, 2023 e 2025):

. Lukaku: um 'tanque' imparável

Depois de uma carreira em que passou por vários clubes e sem corresponder às expectativas, chegando a ser criticado por sua "facilidade" em perder gols, Romelu Lukaku parece ter encontrado seu habitat natural em Nápoles.

O veterano atacante belga de 32 anos chegou ao sul da Itália para substituir Victor Osimhen (o artilheiro do time campeão há dois anos) e cumpriu com folga seu papel, não apenas marcando gols (14 na Serie A), mas também como assistente.

Grande parte da responsabilidade pelo 'renascimento' de Lukaku também recai sobre Conte, talvez o treinador que melhor entendeu o gigante belga e com quem já conquistou o 'Scudetto' em 2021 pela Inter, quando era companheiro de Lautaro Martínez.

. McTominay: a revelação

Nada fazia supor que um jogador coadjuvante no Manchester United, que chegou no último dia da janela de transferências (por 30 milhões de euros/R$ 192,5 milhões pela cotação atual), se tornaria um dos principais protagonistas do 'Calcio' nesta temporada.

O escocês McTominay, de 28 anos, não só se adaptou perfeitamente à mudança de país e à vida em Nápoles, como também se tornou um dos jogadores-chave do time de Conte e um dos favoritos dos 'tifosi' napolitanos.

Vindo da segunda linha, apoiado por Anguissa e Lobotka, McTominay marcou 12 gols na Serie A, seu recorde pessoal. Para efeito de comparação, em nove temporadas no United ele fez apenas 19 gols.

O escocês deverá ser uma das peças-chave da equipe que o Napoli deverá construir na próxima temporada, que, ao contrário desta, em que não jogou em competições europeias, o obrigará a conciliar as competições nacionais com a Liga dos Campeões.

. Meret: o muro

À sombra de Gianluigi Donnarumma na seleção italiana e de outros goleiros de seleções da Serie A (como Maignan, Sommer, Rui Patricio, De Gea... ), Alex Meret mostrou mais uma vez nesta temporada que é um dos melhores arqueiros do campeonato italiano.

Em comparação ao título conquistado há duas temporadas com Luciano Spalletti, e diferentemente do setor ofensivo (Osimhen, Kvaratskhelia e Hirving Lozano não estão mais na equipe), a defesa é a parte que menos mudou no elenco.

Esse aspecto e a importância que Antonio Conte dá à defesa permitiram que o Napoli, tendo Meret como seu último bastião, se tornasse o time menos vazado na Serie A (27 gols sofridos, 6 a menos que seu grande concorrente pelo título, a Inter).

. Anguissa: o onipresente

Sobrevivente, como Meret, do título de duas temporadas atrás, poucos exemplificam o renascimento de um time que na temporada passada terminou em um decepcionante 10º lugar, fora das competições europeias, como o camaronês Frank Anguissa.

O meio-campista de 29 anos mais uma vez teve um rendimento excepcional, formando um trio altamente eficaz com McTominay e o eslovaco Stanislav Lobotka, um fator-chave para o sucesso da equipe de Conte.

Além disso, Anguissa ganhou destaque significativo no ataque, marcando seis gols em uma temporada, um recorde em sua carreira, alguns tão importantes quanto o da vitória contra a Juventus em janeiro passado.

Ele também deu quatro assistências para seus companheiros de equipe em uma temporada em que desfalcou seu time em apenas um jogo.

. Raspadori: prêmio ao bom trabalho

Sem uma vaga de titular no início da temporada em um setor ofensivo ocupado por Lukaku e Kvaratskhelia, a saída do georgiano para o PSG em janeiro deu a Raspadori um protagonismo fundamental para a equipe nos últimos meses.

Ele nem precisou ser titular (foi em apenas nove ocasiões), dividindo minutos com o brasileiro Davi Neres, mas o italiano de 23 anos respondeu à confiança de Conte com seis gols e uma assistência.

Cinco desses gols e a assistência aconteceram nas últimas semanas, desde meados de fevereiro, fazendo de Raspadori o segundo jogador mais proeminente no ataque desde então, atrás apenas de Lukaku.

