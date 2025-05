Josias: Trump impõe tipo curioso de diálogo: o que cala a boca dos outros

Donald Trump tenta a todo custo impor suas vontades ao mundo e mostra que a guerra tarifária está longe de terminar, afirmou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Trump anunciou tarifas de 50% em relação aos produtos europeus, sob a justificativa de que não houve um acordo entre os EUA e a União Europeia. O mercado recebeu a medida como um duro golpe nas esperanças de arrefecimento da guerra comercial do presidente norte-americano.

A genialidade do Trump é a tese dos devotos dele. O problema é que Trump passa e o gramado fica destruído. Ele está impondo um alto custo à economia doméstica norte-americana. Não é só o resto do mundo que está perdendo; Trump também está. O consumidor americano já está pagando mais caro pelos produtos e as empresas já tiveram complicações na sua cadeia de produção.

Trump impôs um tipo muito curioso de diálogo que, para ele só funciona quando obriga o outro a calar a boca. Esse imperialista laranja da Casa Branca submete os interlocutores a uma negociação sui generis. É um tipo de entendimento que, para dar certo, o interlocutor da Casa Branca ou concorda com Trump ou silencia, às vezes na marra. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ironizou os apoiadores de Trump, que o tratam como "gênio" por sua forma de negociar com outras potências mundiais.

Trump fez maluquice e tarifou o mundo inteiro. Depois, recuou e estabeleceu negociações bilaterais, em vez de fazer algo global. Também recuou em relação à China. Todos sabem que só vai funcionar se prevalecer a vontade do Trump.

Neste caso da União Europeia, em que voltou a tarifar os países em 50%, não sei que genialidade é essa do Trump. Até aqui, ela só impôs sacrifícios não só ao mundo, mas também à economia doméstica norte-americana.

É o estilo dele e as pessoas já aprenderam que será assim durante os quatro anos de sua presidência. Mas não considero que isso seja um traço de genialidade. Parece outra coisa. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: