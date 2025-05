JBS aprova reestruturação societária com dupla listagem no Brasil e nos EUA

São Paulo, 23 - A proposta de reestruturação societária da JBS foi aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta sexta-feira, 23, marcando um passo decisivo para a migração da base acionária da empresa para uma nova holding com sede na Holanda, a JBS N.V. A operação torna viável a dupla listagem das ações da companhia na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) e, no Brasil, por meio de BDRs Nível II na B3.Aprovada por maioria dos votos, a proposta envolve a incorporação da totalidade das ações da atual JBS S.A. pela JBS Participações, com posterior emissão de ações preferenciais obrigatoriamente resgatáveis (PN Resgatáveis). Cada duas ações da JBS S.A. darão direito a uma PN Resgatável, que será automaticamente convertida em um BDR lastreado em uma ação Class A da JBS N.V., que será negociada na Nyse.Segundo a companhia, a nova estrutura permitirá fortalecer a governança corporativa, ampliar a base de investidores e reduzir o custo de capital. A operação foi avaliada pela KPMG, que atribuiu à JBS S.A. um valor patrimonial de R$ 44,78 bilhões com base nos dados de 31 de dezembro de 2024. Conforme comunicado anterior, os dois principais acionistas - J&F Investimentos e BNDESPar - se abstiveram de votar, reforçando o protagonismo dos acionistas minoritários, que detêm cerca de 30% do capital em circulação.Com a conclusão do processo, as ações da JBS deixarão de ser negociadas no Novo Mercado da B3, já que os BDRs da nova holding não podem ser listados nesse segmento.