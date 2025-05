Irã vê esperança de progresso após negociação nuclear com EUA

Por Parisa Hafezi e John Irish

DUBAI (Reuters) - Negociadores iranianos e norte-americanos encerraram a quinta rodada de conversações nesta sexta-feira, com o mediador Omã dizendo que houve progresso limitado na negociação destinada a resolver uma disputa de décadas sobre as ambições nucleares de Teerã.

Apesar de Washington e Teerã terem assumido uma postura dura em público antes das negociações sobre o enriquecimento de urânio do Irã, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, disse que havia potencial para progresso depois que Omã fez várias propostas durante as conversas em Roma.

"Acabamos de concluir uma das rodadas de negociações mais profissionais... Declaramos firmemente a posição do Irã... O fato de estarmos agora em um caminho razoável, na minha opinião, é em si um sinal de progresso", declarou Araqchi à TV estatal.

"As propostas e soluções serão analisadas nas respectivas capitais ... e a próxima rodada de negociações será agendada de acordo."

Não houve comentário imediato da delegação dos EUA.

Os riscos são altos para ambos os lados. O presidente Donald Trump quer reduzir o potencial de Teerã de produzir uma arma nuclear que poderia desencadear uma corrida armamentista nuclear regional e talvez ameaçar Israel. A República Islâmica, por sua vez, busca se livrar das sanções devastadoras sobre sua economia baseada no petróleo.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, disse no X que as conversas entre Araqchi e o enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, terminaram "com algum progresso, mas não conclusivo".

Antes das conversas, Araqchi escreveu no X: "Zero arma nuclear = temos um acordo. Enriquecimento zero = NÃO temos um acordo. Hora de decidir".

A secretária de imprensa da Casa Branca Karoline Leavitt disse a repórteres na quinta-feira que Trump acredita que as negociações com o Irã estão "indo na direção certa".

Entre os obstáculos remanescentes está a recusa de Teerã em enviar para o exterior todo o seu estoque de urânio altamente enriquecido -- possível matéria-prima para bombas nucleares -- ou participar de discussões sobre seu programa de mísseis balísticos.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse na terça-feira que Washington estava trabalhando para chegar a um acordo que permitisse ao Irã ter um programa de energia nuclear civil, mas não enriquecer urânio, embora reconheça que isso "não será fácil".

O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, que tem a última palavra em assuntos de Estado, rejeitou as exigências para parar de refinar o urânio como "excessivas e ultrajantes", alertando que tais negociações provavelmente não produziriam resultados.

O Irã diz que está pronto para aceitar alguns limites para o enriquecimento, mas precisa de garantias de que Washington não renegará um futuro acordo nuclear.