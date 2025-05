Polícia indicia três pessoas por acidente que deixou sete mortos no RS

A Polícia Civil do RS indiciou três pessoas pelo acidente que deixou sete mortos, entre estudantes e professores da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), no Vale do Taquari, no mês passado.

O que aconteceu

Foram indiciados: motorista do ônibus, chefe dos transportes da UFSM e o representante da terceirizada que contratou o motorista.

Os três vão responder por homicídio culposo de trânsito e lesão corporal de trânsito. As informações foram confirmadas ao UOL hoje pelo delegado José Romaci Reis.

"O motorista foi imprudente", disse Reis. "Todo motorista que conversamos, incluindo colegas dele, disseram que, ao descer a serra, ele deveria ter acionado o freio motor e reduzido a marcha para a segunda desde o início. Isso também consta no laudo pericial. Ao invés disso, ele deixou o ônibus ganhar velocidade e tentou acionar o freio na metade da serra", explicou.

Motorista não sabia nem o número de passageiros no ônibus, segundo o delegado. Ele também não havia feito o curso para transporte coletivo de passageiros nem o de direção defensiva, aponta a investigação.

Ônibus estava em uma situação precária, de acordo com Reis. Os freios traseiros estavam desgastados, havia assentos com defeitos e faltavam cintos de segurança.

Os outros dois suspeitos foram negligentes, diz investigação. "O chefe do núcleo de transportes deveria ter levado o ônibus para manutenção, e a empresa que contratou o motorista deveria ter checado se ele era habilitado", afirmou o delegado.

Acidente deixou ao menos 26 feridos no dia 4 de abril, no município de Imigrante. O motorista do ônibus perdeu o controle e despencou em uma ribanceira da RSC-453.

Estudantes e professores do curso de paisagismo estavam no veículo. Na época do acidente, a UFSM decretou luto oficial de três dias e suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas.