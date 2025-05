Ibovespa recua com exterior desfavorável e medidas locais no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta sexta-feira, perdendo o patamar dos 137 mil pontos, em meio a um ambiente externo mais negativo, com queda de commodities e dos futuros acionários nos Estados Unidos, enquanto agentes ainda repercutem anúncio de contenção de gastos e aumento do IOF na véspera.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,57%, a 136.487,08 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, tinha acréscimo de 0,13%.

(Por Paula Arend Laier)