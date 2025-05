Ibovespa melhora com recuperação de Itaú e Vale; Raízen e Braskem são destaques

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava melhora nesta sexta-feira, após trabalhar abaixo dos 135 mil pontos no pior momento, em recuperação puxada pela alta das ações da Vale e do Itaú, mas com Raízen e Braskem também despontando na ponta positiva.

Por volta de 13h20, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,15%, a 137.481,17 pontos, após cair a 134.997,30 na mínima mais cedo. No melhor momento chegou a 137.561,78 pontos. O volume financeiro somava R$11,68 bilhões.

Em meio a um quadro externo desfavorável, a última sessão da semana abriu com agentes ainda repercutindo anúncio de contenção de gastos pelo governo brasileiro acompanhado de aumentos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na véspera.

Apesar da visão positiva sobre a contenção de R$31,3 bilhões em gastos de ministérios para cumprir regras fiscais, as medidas envolvendo o IOF - mesmo com o recuo do governo em algumas delas - aumentaram a percepção de risco entre os investidores.

Papéis de varejo ainda figuravam na ponta negativa, mas uma série de ações trocaram de sinal, fazendo o Ibovespa flertar com o território positivo, mesmo com Wall Street ainda no vermelho.

"O momento é positivo para a bolsa e enquanto estiver acima dos 132.800 pontos, vemos expectativa de retomar o movimento de alta em direção aos 142.000 e 150.000 pontos", afirmaram analistas do Itaú BBA, no relatório Diário do Grafistas.

Analistas ponderaram, contudo, que o Ibovespa, após a queda da véspera, abriu caminho para continuar o movimento de realização com potencial para buscar 136 mil pontos e a região de 132.800 pontos, patamar que sustenta a tendência de alta no curto prazo.

DESTAQUES

- MAGAZINE LUIZA ON caía 4,22%, com o varejo como destaque na ponta negativa do Ibovespa, uma vez que, entre as medidas anunciadas na véspera está o aumento do teto do IOF no crédito para empresas de 1,88% para 3,95% e a incidência do IOF sobre o desconto de recebíveis (risco sacado). ASSAÍ ON era negociada em baixa de 2,54%, LOJAS RENNER ON perdia 1,58% e AZZAS 2154 ON recuava 1,92%, também entre as maiores quedas.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,8%, revertendo as perdas registradas mais cedo, que superaram 2%. Analistas do Goldman Sachs e do Citi afirmaram esperar efeito limitado ou marginal para os bancos sob a cobertura deles das medidas envolvendo o IOF, mas ponderaram que ainda é difícil quantificar os impactos. BRADESCO PN também mudou de sinal e avançava 0,97%, assim como SANTANDER BRASIL UNIT , com alta de 0,2%. BANCO DO BRASIL ON perdia 1,6%.

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,37%, após cair mais de 1%, tendo como pano de fundo a queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas com queda de 1,24%, a 718 iuans (US$99,73) a tonelada. Também no radar, o conselho de administração da mineradora aprovou na véspera a emissão de R$6 bilhões em debêntures, com prazos de 7, 10 e 12 anos.

- RAÍZEN PN disparava 9%, no terceiro pregão seguido de valorização relevante, em meio a notícias relacionadas a potenciais vendas de ativos pela companhia, maior processadora de cana do mundo e uma das principais distribuidoras de combustíveis no Brasil. A empresa, uma joint venture da Cosan com a Shell, tem buscado vender ativos para reduzir sua dívida, que avançou para mais de R$30 bilhões no seu quarto trimestre fiscal. COSAN PN subia 5,17%.

- BRASKEM PNA avançava 6,59%, após notícias de que o empresário Nelson Tanure fez recentemente uma oferta para a aquisição da maior petroquímica da América Latina.

- JBS ON cedia 0,17%, após trocar de sinal algumas vezes, mesmo após garantir nesta sexta-feira apoio de acionistas para prosseguir com a dupla listagem de ações nos EUA e no Brasil, com aprovação do plano em assembleia geral. Analistas avaliam que a operação deve destravar valor das ações da JBS, uma vez que a empresa deve alinhar sua avaliação de mercado com a de seus pares internacionais com uma listagem nos EUA, o que permitirá acesso a uma gama mais ampla de investidores.

- PETROBRAS PN recuava 0,19%, distante da mínima, beneficiada pela melhora dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent subia 0,39%. No final da quinta-feira, a Unigel informou que firmou acordo com a Petrobras para encerramento de litígios, incluindo contratos de arrendamento das fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe, com as unidades retornando à posse da estatal em data ainda a ser definida. O acordo leva à resolução definitiva de disputas contratuais existentes entre as partes.