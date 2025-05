Haddad deve ser louvado por suprimir parte de medida de alta do IOF com rapidez, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ser louvado por suprimir parte da medida que estabelecia um aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) poucas horas após o anúncio.

Ele também disse ser contra o uso do IOF como medida fiscal.

"Cabe a todos nós reconhecer a tempestividade e a agilidade e com que o ministério da Fazenda atuou", disse Galípolo no XI Seminário Anual de Política Monetária, promovido pela Fundação Getulio Vargas, destacando que as alterações não causaram dano com o mercado fechado.

A Fazenda recuou na noite de quinta-feira de parte das medidas anunciadas horas antes para elevação do IOF, em mudança que deve reduzir o ganho de arrecadação do governo em aproximadamente R$6 bilhões até 2026.

(Reportagem de Bernardo Caram, reportagem adicional de Victor Borges)