Frente fria traz chuva e queda de temperaturas em SP

A frente fria que passa rapidamente pelo litoral de São Paulo provoca chuva e diminuição de temperatura na capital paulista ainda nesta sexta-feira, 23. Para o fim de semana, a expectativa é de tempo seco, com sol e diminuição de nebulosidade. Em algumas localidades, no entanto, pode ter chuva fraca.

Nesta sexta-feira, a frente fria que atua sobre o litoral paulista mantém o céu encoberto na faixa leste do Estado, com previsão de chuvas fortes e temperaturas mais amenas, especialmente no litoral norte e no Vale do Paraíba, conforme a Defesa Civil do Estado.

Além do litoral paulista, há risco para temporais com risco de deslizamentos também no litoral do Rio de Janeiro, em razão da condição climática nesta sexta-feira, segundo a Climatempo.

"As cidades do litoral norte paulista e da Costa Verde fluminense estão na rota da chuva mais intensa e ventania em torno de 85 quilômetros por hora", alerta a empresa de meteorologia.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, na capital paulista, o dia será marcado por tempo mais fechado e com chuva fraca no decorrer do dia, conforme o órgão municipal. Com isso, as temperaturas também ficam mais baixas ainda nesta sexta-feira, voltando a máxima a subir um pouco a partir de sábado, 24.

No interior paulista, o sol predomina ao longo desta sexta-feira entre nuvens, segundo a Defesa Civil do Estado.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias na capital paulista, segundo a Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 16ºC e 19ºC;

- Sábado: entre 16ºC e 22ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 25ºC;

- Segunda-feira: entre 15ºC e 26ºC.