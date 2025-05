Perícia já indicava suspeita de fraude em biometria no INSS em 2021

Uma perícia de uma autorização de desconto associado a um sindicato em Pernambuco realizada em 2021 já indicava um possível esquema de falsificação de permissões no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

A perícia é feita em cima de uma impressão digital. No documento da Polícia Científica de Pernambuco, obtido pelo UOL, o STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) de Poção (PE) aponta que o associado teria dado a autorização por meio da biometria. A única assinatura presente é do representante legal da entidade.

A polícia não conseguiu estabelecer autenticidade e classificou a impressão como "borrão". "[A perícia] identificou impossibilidade de realizar confrontação papiloscópica na impressão digital questionada por se tratar de um borrão oriundo de uma coleta de impressão dactiloscópica mal procedida", avalia o perito criminal.

"Essa condição deu análise pericial por prejudicada", diz o documento. "Não é possível este perito criminal distinguir as linhas e sulcos papiloscópicos, pontos característicos e tipo fundamental, elementos essenciais para a identificação e comparação papiloscópica."

O ofício foi enviado para contestação em novembro de 2020. A perícia foi concluída em julho de 2021. Nesta época, durante o governo Jair Bolsonaro (PL), as fraudes em descontos de aposentados e pensionistas já tinham se intensificado, segundo a investigação realizada pela Polícia Federal e deflagrada na Operação Sem Desconto, no final de abril.

A suposta autorização se daria para desconto em folha de 2% do benefício previdenciário. Este é um dos modus operandi identificados pela PF: entidades usam impressões digitais comprometidas, assinaturas falsas ou misturadas no meio de outros pedidos, sem a ciência do aposentado, para conseguirem as autorizações.

Entidade não comenta. O UOL tenta contato com o STR de Poção, mas não teve resposta até o momento. A entidade é associada à Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), instituição que mais tem descontos em benefícios do INSS entre as investigadas, com 1,3 milhão de pessoas. Seu acordo com o INSS é o mais antigo, iniciado na década de 1990.

Pressão nas gestões Lula e Bolsonaro. Como o UOL mostrou, a Contag pressionou o INSS sob as gestões de Bolsonaro e Lula (PT) pela flexibilização dos descontos. A entidade nega qualquer irregularidade e diz que todas as autorizações e os documentos requeridos foram apresentados ao instituto de forma legítima.