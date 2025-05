Headphone promete bateria de até 15h e som nítido por R$ 102; vale a pena?

Gosta de ouvir música enquanto trabalha, malha ou estuda, mas a bateria do fone sempre te deixa na mão? O Guia de Compras UOL achou uma solução: o headphone TAH1108BK/55, da Philips, que promete uma bateria com autonomia de até 15 horas. O modelo faz sucesso entre os consumidores e está custando R$ 101,99 na Amazon.

De acordo com o fabricante, o fone sem fio é capaz de atender e encerrar ligações, ajustar o volume, pular ou pausar as músicas diretamente nos botões. Conheça mais informações sobre o headphone e as avaliações de quem o comprou:

O que a Philips diz sobre o headphone?

Vem com microfone e promete um som nítido, com as frequências agudas, média e grave bem definidas

Com conchas acústicas acolchoadas para o conforto das orelhas

Sem fio, conecta-se via Bluetooth com qualquer dispositivo, como celular e notebook

Tem controle de volume

Botões para controlar a reprodução de música e as chamadas

Bateria com autonomia de 15 horas

Não é resistente à água

O que diz quem comprou?

Esse headphone tem mais de 15 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 estrelas (do total de cinco). Os principais pontos positivos destacados pelos consumidores são o isolamento acústico, qualidade do som e bateria de longa duração.

Optei pelo modelo de headphone para usar na academia. Depois de muito pesquisar, escolhi esse da Phillips por causa do preço e das boas avaliações e, após uma semana de uso, só tenho elogios. O fone é leve, não aperta as orelhas (mesmo usando óculos) e tem bom isolamento acústico e boa qualidade sonora. O microfone também é muito bom, funcionando tanto em ligações no celular quanto em calls pelo computador. [...] Bateria tem excelente duração (no meu uso, dura uns três dias) e carrega rapidamente (por volta de duas horas). Cerise Eleusis

Me surpreendeu. Pelo preço achei que seria um som simples, mas não, ele isola os ruídos e tem um som com grave muito bom, além de ser bem leve e discreto. Valeu muito a pena. Ótimo custo-benefício. Philips não decepciona, tenho fones com fios e são ótimos, sempre baratinhos. Viviany L. Gomes

Ele é ótimo, abafa bem o som de fora e capta um bom áudio. Uso para o trabalho e escuto uma musiquinha de vez em quando. Ele me serve perfeitamente. E o alcance dele é muito bom. Ele não deixa minha orelha doendo como outros que já tive. Ando tranquilamente pela casa com ele e nem falha a transmissão. Nada a reclamar de fato. Bateria dura muito mesmo. Carreguei ele uma vez, em quase duas semanas de uso. Recomendo. Juliana Gomes da Silva

Tem 3 dias que comprei e usei todos os dias no trabalho, em casa, até para lavar vasilha, e a bateria ainda está em 90%. Ele é super leve, senti que aperta um pouco na orelha, mas pode ser falta de costume. Isola bem o ruído, mas não é 100%. Agora o destaque é realmente a bateria, (...) Beatriz Soares

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, tiveram problemas com a conexão Bluetooth do aparelho depois de algum tempo de uso, além do volume baixo e posição dos botões. Confira algumas opiniões dos consumidores:

A conectividade com meu aparelho celular e com outros que testei parou de funcionar em menos de um mês e, até o momento, não consigo conectar e utilizar. Não foi mau uso, pois ele sempre foi bem manuseado. Comprei achando que [um fone] Philips ia ser bom, mas me decepcionou. Juliana

Tive dificuldade de ligar e parear no começo. Perdi um bom tempo até descobrir que só conecta se não estiver carregando. A disposição dos botões não é boa, pois são muito parecidos. É meio difícil ligar ou desligar só pelo tato. O espaço entre os botões não ajuda. Cláudio

Ele é bom e tem uma boa qualidade de som, mas é muito frágil. Já caiu da minha cabeça algumas vezes, mas hoje ele caiu e o botão que liga e desliga quebrou. Provavelmente, terei de comprar outro. Jonas

É muito baixo. Na maior parte das vezes o volume atende, mas se você precisar ouvir um podcast no ônibus ou outro local mais barulhento vai ser complicado. Junior Pereira

*Com informações de texto publicado em 09/10/2024 e 07/04/2025.

