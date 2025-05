Faz bem para a imunidade e aumenta saciedade: veja benefícios do limão-rosa

Conhecido popularmente como limão-rosa (ou limão-cravo), essa fruta se destaca pela aparência rústica e sabor marcante. Ela possui formato arredondado, com casca fina e rugosa, já sua polpa é suculenta, com um sabor ácido e levemente doce.

Embora seja chamado de limão, trata-se de uma fruta que surgiu do cruzamento natural entre o limão e a tangerina.

Muito utilizado na culinária brasileira, o limão-rosa oferece diversos benefícios nutricionais: é fonte de vitamina C, fibras, potássio e flavonoides.

A seguir, veja como o consumo do limão-rosa pode beneficiar a saúde.

1. Contém antioxidantes

A fruta contém vitamina C e flavonoides, nutrientes que desempenham um papel importante no combate aos radicais livres. Essas substâncias, quando se acumulam no organismo, podem danificar as células e contribuir para o desenvolvimento de inflamações, envelhecimento precoce e diversas doenças crônicas, como o câncer.

2. Reforça o sistema imunológico

O consumo regular de limão-rosa pode aumentar a imunidade devido ao alto teor de vitamina C, que é importante para o funcionamento do sistema imunológico, estimulando a produção de glóbulos brancos, que combatem infecções. Além disso, os flavonoides presentes na fruta também contribuem para a defesa do organismo, reduzindo a inflamação e protegendo as células.

3. Faz bem para a pele

A vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, uma proteína que confere firmeza e elasticidade à pele. Além disso, protege a pele contra os danos provocados pelos raios UV, reduzindo os efeitos do envelhecimento precoce e evitando o aparecimento de manchas e rugas.

4. Controla a pressão arterial

O limão-rosa, por ser rico em potássio, pode controlar a pressão arterial, pois esse mineral desempenha um papel importante na regulação dos líquidos corporais e na manutenção da saúde dos vasos sanguíneos. Além disso, tanto a vitamina C quanto os flavonoides presentes na fruta ajudam a aumentar a flexibilidade das artérias, o que pode diminuir o risco de hipertensão.

5. Melhora o funcionamento do intestino

O limão-rosa contém fibras solúveis que ajudam a regular o intestino, prevenindo a prisão de ventre e promovendo evacuações mais regulares. Essas fibras também alimentam as bactérias boas do intestino, contribuindo para um microbioma saudável e uma digestão mais eficiente.

6. Aumenta a disposição

O limão-rosa contém altos níveis de vitamina C, nutriente essencial que contribui para o aumento da energia e da disposição. Isso porque a vitamina C participa da produção de carnitina, substância que ajuda o corpo a transformar gordura em energia.

7. Contribui para o controle do peso

As fibras do limão-rosa aumentam a saciedade, fazendo com que a fome demore mais a aparecer.

8. Faz bem para o coração

A vitamina C e os flavonoides presentes na fruta protegem os vasos sanguíneos, melhoram a circulação e reduzem inflamações. Esses efeitos ajudam a manter o coração saudável e a prevenir doenças cardiovasculares.

9. Pode prevenir pedras nos rins

Por conter ácido cítrico, o limão-rosa pode evitar a formação de cálculos renais. Essa substância dificulta a cristalização de minerais que, em excesso, podem se acumular nos rins e formar pedras.

Contraindicações

O limão-rosa é seguro para a maioria das pessoas, mas quem sofre de refluxo gastroesofágico ou tem úlceras pode sentir desconforto devido à acidez da fruta. Além disso, embora raro, algumas pessoas podem ter alergia a cítricos.

Outro ponto a ser considerado é o desgaste do esmalte dental, especialmente em quem tem dentes sensíveis, devido à acidez da fruta.

Como consumir?

Geralmente, consumir de até duas unidades diárias é seguro e suficiente para obter seus benefícios nutricionais, como vitamina C, flavonoides, fibras e potássio.

O limão rosa pode ser usado de várias maneiras:

Sucos e smoothies.

Temperos de saladas, peixes, frangos e frutos do mar.

Água saborizada.

Chás.

Fonte: Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de Pós-Graduação da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).